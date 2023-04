Vous trépignez d'impatience à l'idée de voir la saison 2 de House of The Dragon ? Voici une belle nouvelle.

Le moins que l'on puisse dire c'est que la saison 1 de House of the Dragon se termine de manière épique et spectaculaire. De quoi d'ailleurs donner l'eau à la bouche pour la suite et la saison 2, très attendue par les fans. Il faut dire que HBO a surpris son monde avec cette nouvelle œuvre. Après une saison 8 de Game of Thrones en dents de scie, les craintes étaient légitimes. Mais force est de constater qu'avec son excellent casting et son histoire passionnante, House of the Dragon fut une franche réussite.

La saison 2 de House of the Dragon passe la première

La nouvelle du jour c'est que la saison 2 de House of the Dragon vient débuter sa production. En langage élémentaire, le tournage vient de débuter. Il y a quelques jours nous pouvions apprendre par une indiscrétion du journal Deadline que cette suite de la série ne devrait compter que 8 épisodes au lieu de 10 comme dans la saison 1. Le but étant d'améliorer le rythme et de moins frustrer le spectateur.

La saison 2 devrait donc couvrir une partie bien spécifique du livre Feu et Sang avec un découpage plus stratégique. Outre l'évolution des personnages principaux comme Rhaenyra Targaryen, Aegon II Targaryen et leur entourage, il se pourrait bien que cette suite se concentre sur les batailles et les intrigues qui ont conduit à la guerre. L'occasion de suivre l'histoire de la Maison Targaryen à travers la guerre civile de la Danse des Dragons.

Pour 2024 sans trop de problèmes ?

Etant donné le début du tournage, il est fort probable de pouvoir visionner cette nouvelle saison de House of the Dragon pour l'année 2024. Tout semble aller comme sur des roulettes pour la suite du show de HBO. D'autant que l'homme fort George R.R. Martin devrait participer une nouvelle fois à l'écriture ou du moins veiller au grain à cette adaptation comme ce fut le cas avec la saison 1.

Pour le reste des séries Game of Thrones, plusieurs projets sont en route dont notamment Tales of Dunk and Egg qui se concentrera sur les aventures de Ser Duncan le Grand (surnommé "Dunk") et son écuyer surnommé "l'Œuf", le tout se déroule environ 90 ans avant les événements de Game of Thrones. Nous savons aussi qu'une série du nom de Flea Bottom est prévue pour 2025 et qu'elle devrait tourner autour du quartier pauvre de la capitale King's Landing.

Une série qui porte le nom de Snow (surement la plus attendue) est aussi en route avec bien évidemment la présence de Kit Harrington dans le rôle de Jon Snow. On ne sait pour le moment absolument rien du scénario si ce n'est qu'une partie devrait se dérouler au delà du mur.

Enfin, une œuvre sur la conquête de Westeros par Aegon I Targaryen est actuellement en travaux chez HBO.