Attention les yeux : House of the Dragon, la suite de Game of Thrones, est confronté à un coup du sort qui pourrait bien gâcher la fin de la saison 2 pour beaucoup.

Game of Thrones a assurément chamboulé le paysage audiovisuel. La série adaptée de la saga épique de George R. R. Martin est, à ce jour, considérée comme l'une des meilleures au monde. Alors, HBO ne pouvait pas laisser s'éteindre le feu aussi facilement après le final en 2019. Une suite inédite a ainsi vu le jour sous forme de préquel : House of the Dragon.

Nouveau succès incontestable du network, HotD en est déjà à sa saison 2. Le final approche même à grand pas ! L'épisode 8 sera diffusé lundi 5 août prochain, à 3 heures du matin, sur Max (disponible en France via l'abonnement MyCANAL). Mais des leaks inopinés viennent gâcher la fête.

Le sort s'abat encore sur la saison 2 de House of the Dragon

À l'ère du numérique, les fuites sont désormais monnaie courante. House of the Dragon en avait déjà fait les frais pour en amont du début de la saison 2. Alors, pour tous les fans qui ne voudraient pas se voir spoiler cette fin de saison tant attendue, il est temps de tirer la sonnette d'alarme !

Plus d'une douzaine de vidéos retraçant en grande partie l'épisode 8 de cette deuxième saison ont été repéré sur TikTok. L'utilisateur filme visiblement un autre écran, ayant pu y avoir accès en avance. Le réseau social a, depuis, fermé le compte et supprimé lesdites vidéos. Mais, certaines avaient déjà cumulé plus de 100 milles vues...

Il est donc très probable que ces extrait de House of the Dragon circulent encore, sur TikTok ou ailleurs. Des viewers mal intentionnés pourraient aussi partager des informations cruciales sur l'ultime épisode de la saison. Prenez donc garde ces jours-ci si vous voulez éviter les spoilers et protéger la surprise d'ici lundi prochain.

Notons que cela ne devrait pas entacher le succès de la série. House of the Dragon est encore une fois une belle réussite en termes d'audience. C'est pourquoi, pour le plaisir des fans, elle a été renouvelée pour une saison 3. L'œuvre de Martin n'est donc pas prête de disparaître, voyant en plus les projets d'adaptation se cumuler. Le feu brûlera encore un bon moment !