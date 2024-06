La série House of The Dragon ne plaisante pas du tout et la production a déjà pris une grosse décision pour la suite. Vous n'avez pas fini de replonger dans l'univers de Game of Thrones.

Dans le paysage télévisuel actuel, peu de séries peuvent prétendre à l'héritage et à l'impact de Game of Thrones. Sa série dérivée, House of the Dragon, confirme cette tendance avec un succès retentissant. Avant même la première de sa deuxième saison, prévue pour le 16 juin, HBO a annoncé une super nouvelle pour la suite de l'aventure.

House of the Dragon ne rigole pas avec une saison 3

Comme le rapporte variety, on peut donc apprendre le renouvellement de la série pour une saison 3, témoignant de la confiance de la production dans la pérennité de cette saga. House of the Dragon se base sur l'ouvrage Fire & Blood de George R.R. Martin, explorant la dynastie des Targaryen sur le continent fictif de Westeros, près de 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Cette plongée dans le passé enrichit l'univers déjà complexe et adoré par des millions de fans à travers le monde.

Le succès de la série ne se dément pas, avec une audience record pour HBO et HBO Max dès sa première saison, atteignant en moyenne 29 millions de téléspectateurs par épisode, en combinant diffusion traditionnelle et streaming. Cette performance impressionnante a conduit à un renouvellement rapide, seulement une semaine après la diffusion du premier épisode de la série.

Une saison 2 qui va envoyer du lourd

Pour la deuxième saison, l'équipe créative, menée par Ryan Condal aux côtés de George R.R. Martin et d'autres producteurs exécutifs, promet une réalisation spectaculaire. Francesca Orsi, responsable des séries dramatiques chez HBO, souligne l'ampleur et l'ambition de cette nouvelle saison qui s'annonce aussi vaste que palpitante. Le casting de la saison deux, comprenant des acteurs tels que Matt Smith et Olivia Cooke, est complété par plusieurs nouveaux venus, promettant ainsi de continuer à enrichir l'intrigue et la dynamique de la série.

En parallèle, HBO ne se repose pas sur ses lauriers et continue d'explorer l'univers de Game of Thrones avec le développement de nouvelles séries préquelles, dont Knight of the Seven Kingdoms, basée sur les personnages Ser Duncan le Grand et son écuyer, Egg. Ce développement continu illustre non seulement l'appétit du public pour cet univers, mais aussi la capacité de HBO à maintenir l'intérêt et la qualité narrative au fil des années. House of The Dragon Saison 3 était finalement une évidence si l'on suit l'adage "jamais deux sans trois".