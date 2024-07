On a enfin des nouvelles du prochain roman de Game of Thrones de la part de son auteur, mais attention, cela ne correspond peut-être pas aux attentes de tout le monde.

George RR Martin, l'auteur de la série littéraire A Song of Ice and Fire (Game of Thrones), a récemment offert une mise à jour sur son prochain roman, The Winds of Winter. Cette nouvelle a suscité de l'enthousiasme parmi les fans, certains espérant une conclusion différente de celle de la série télévisée. Sauf que...

Enfin des nouvelles de la suite de Game of Thrones ?

Martin a tenu à clarifier la situation sur son blog personnel, indiquant qu'il rencontrera bientôt ses éditeurs britanniques. Cependant, il a averti que cela ne signifie pas que le roman est sur le point d'être publié. Il a rappelé qu'une rencontre similaire l'année précédente avait engendré de fausses rumeurs sur l'achèvement imminent du livre. Martin a précisé qu'une telle rencontre est simplement une occasion de renouer des contacts et de discuter de divers sujets, et non une indication de l'avancement de son œuvre Game of Thrones.

En attendant la sortie de The Winds of Winter, l'univers de A Song of Ice and Fire, soit Game of Thrones, continue de s'étendre à travers divers projets. La série à succès de HBO, adaptée des livres, a ouvert la voie à de nouvelles explorations de cet univers, notamment avec House of the Dragon, basé sur le préquel Fire and Blood. La deuxième saison de cette série est actuellement diffusée, attirant de nombreux téléspectateurs.

En plus de ses travaux littéraires, George RR Martin a également donné des nouvelles d'un autre projet passionnant : une pièce de théâtre basée sur l'univers de Game of Thrones. Initialement intitulée HARRENHAL, en référence au tournoi légendaire de Harrenhal, la pièce semble désormais s'orienter vers le titre THE IRON THRONE. Prévue pour ouvrir dans le West End de Londres en 2025, cette production mettra en scène des personnages emblématiques tels que le jeune Ned Stark, Robert Baratheon, Lyanna Stark et Rhaegal. La pièce promet des scènes de joutes spectaculaires sur scène, offrant une nouvelle dimension à l'expérience des fans de la série.

Source : Blog de George RR Martin