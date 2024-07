L'excellente saison 2 de House of the Dragon arrive déjà à son terme. Le dernier épisode nous laisse entrevoir une bataille épique et sanglante entre les deux branches de la maison Targaryen.

Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Ce lundi 29 juillet 2024, MAX a mis en ligne le septième et avant-dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Un épisode qui vient amorcer la grande bataille qui s’annonce déjà des plus épiques. La confrontation est inévitable et de nouveaux rebondissements ont discrètement été teasés tout au long de la saison. En attendant le grand final à venir lundi prochain, HBO a diffusé un premier aperçu de cet ultime épisode de la saison 2. Naturellement, la vidéo et les lignes qui suivent comprendront d’éventuels spoilers. On prévient d’avance, la suite de l’article va mentionner certains des événements précédents. À vos risques et périls si vous n'avez pas regardé l'épisode du jour.

Premier aperçu du grand final de la saison 2 de House of the Dragon

La tension entre les Noirs et les Verts est arrivée à son paroxysme. Ce n’est pas faute pour Rhaenyra (Emma D'Arcy) d'avoir essayé d’éviter la guerre, désormais inévitable. Le conflit sanglant et déchirant les deux branches de la Maison Targaryen ne semble pouvoir se résoudre que d’une manière : le feu et le sang. La reine, usurpée de son trône, a finalement trouvé des renforts après l’arrivée du dragonnier Addam de Carène. Le prince régent Aemond a de son côté envoyé des armées pour déloger son oncle de la forteresse, dont les hallucinations se font plus pesantes. La bataille se prépare et l’épisode 8 de la saison 2 de House of the Dragon s’annonce déjà riche en rebondissements. Sans trop en dévoiler, HBO nous en livre un premier aperçu.

Aemond prépare sa riposte, Rhaenyra ses troupes quand Daemon se prépare à la confrontation. Tous les personnages majeurs sont sur le pied de guerre et tout le monde ne s’en sortira pas indemne. L’épisode 8 de la saison 2 de House of the Dragon s’annonce des plus intenses et le dénouement de la saison sera à découvrir le lundi 5 août à 3h du matin sur MAX.