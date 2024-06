L'actualité autour de Game of Thrones se réveille : House of the Dragon vient d'entamer sa seconde saison, et la prochaine série spin-off se dévoile officiellement.

A Knight of the Seven Kingdoms, la série spin-off basée sur les nouvelles de Dunk & Egg par George R.R. Martin., est attendue l'année prochaine sur HBO Max. D'ici là, en voici une première image officielle, ainsi que quelques membres du casting pour incarner des personnages emblématiques de l'univers de Game of Thrones.

Un autre spin-off pour Game of Thrones se dévoile

HBO est en ce moment à la fête, alors que la saison 2 de House of the Dragon a lancé les hostilités la semaine dernière. Histoire de profiter de l'engouement renouvelé autour de Game of Thrones, la société de production partage des nouvelles de la prochaine série spin-off à venir : A Knight of the Seven Kingdoms. Cela prend la forme d'une première image officielle, visible ci-dessous, ainsi que de la révélation d'une partie du casting. Rappelons par ailleurs que cette série s'intéressera à des événements s'étant déroulés 100 ans avant la série originale, et 100 ans après House of the Dragon. Voici en attendant la liste en question :

Aerion Targaryen : Finn Bennett (True Detective)

Baelor Targaryen : Bertie Carvel (Dalgliesh)

Tanselle : Tanzyn Crawford (Swift Rift)

Lyonel Baratheon : Daniel Ings (The Boys)

Maekar Targaryen : Sam Spruell (The Settlers)

Cette série spin-off de Game of Thrones semble donc être bien entourée. À noter que sa première saison sera composée de 6 épisodes, les trois premiers étant produit par Owen Harris (Black Mirror).



Une nouvelle série Game of Thrones prometteuse ? Rendez-vous l'année prochaine pour le découvrir. © HBO

HBO n'en a pas fini avec les Sept Royaumes

Il ne s'agira d'ailleurs pas de la seule série spin-off de Game of Thrones à venir. HBO a en effet confirmé que Ten Thousand Ships, une série dont le premier script avait pourtant été jeté à l'eau, devrait finalement bien prendre la mer. Cette nouvelle production s'intéressera quant à elle à la reine Nyméria, qui cherche à trouver un nouveau foyer après la chute de l'Empire de Valyria, à bord d'une immense flotte. C'est Eboni Booth, lauréate du prix Pullitzer, qui travaille dessus, comme indique par George R.R. Martin dans son blog.