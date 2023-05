Fort de son audience, la série House of the Dragon a pu très vite officialiser une saison 2 dont on commence à apercevoir les contours.

House of the Dragon est une série à succès et c'est incontestable. Forcément dans ce contexte il fallait s'attendre à une saison 2. Et ça tombe bien puisque celle-ci est en train de dévoiler des photos de son tournage qui permettent de recueillir quelques croustillantes informations. Que peut t-on y apprendre ?

House of the Dragon : deux moments clés pour la série

Malgré la grève des scénaristes, le tournage de la saison 2 de House of the Dragon se déroule en ce moment même et les scripts ont été bouclés. Il n'en fallait pas plus pour que des images du tournage se retrouvent sur le net avec forcément aussi son lot d'indiscrétions à la clé. Et comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous il est notamment question de deux événements important. ATTENTION SPOIL : les images en question peuvent spoiler l'histoire.

Un cortège décisif.

La première scène que l'on peut voir se déroule lors d’un cortège funèbre à Port-Réal et on peut y admirer la Reine Alicent et Helaena. Ici le Prince Daemon lors d’une séquence appelée Blood and Cheese envoie deux assassins pour tuer le fils ainé du roi Aegon, à savoir Jaehaerys, en réponse au meurtre du fils de la reine Rhaenyra. Le Prince Daemon prononce cette phrase : « Œil pour œil, fils pour fils » à cette occasion. Il s'agit là d'un événement clé de la saison 2.

Les autres images vidéo montre la tête décapitée d’un dragon dans les rues de la capitale Port-Réal. Ce qui laisse présager que la saison 2 va sans doute mettre en scène la Bataille de Rook’s Rest durant laquelle la Princesse Rhaenys et son dragon Meleys se battent contre les frères Aegon II et Aemond avec leurs dragons respectifs, Sunfyre et Vhagar. Durant cet affrontement, Meleys doit normalement mourir...

Une tête de dragon qui en dit long.

House of the Dragon , c'est quand la saison 2 ?

Pour l'heure, il n'y a hélas pas de date de sortie pour la saison 2 de House of the Dragon même si tout porte à croire que l'on devrait pouvoir en profiter en 2024. On sait que coté scénario il devrait y avoir des différences avec les romans puisque George R. R. Martin lui même a pu en parler.