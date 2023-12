La saison 2 de House of the Dragon est attendue au tournant, et l'auteur des livres a donné son premier avis sur ce qu'il a vu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça promet.

Il y a quelques jours, HBO a diffusé la bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Autant dire qu'elle a fait des heureux, et ça se comprend au vu du succès que sa première partie a eu. On parle tout de même d'un carton qui réunissait environ 29 millions de spectateurs américains chaque semaine. D'ailleurs, George R.R. Martin, l'auteur des livres, a eu la chance de pouvoir observer les premiers épisodes de la saison 2. Et bonne nouvelle, il en a profité pour nous faire un retour.

La saison 2 de House of the Dragon va vous faire pleurer

Si vous avez regardé la série, vous savez que la suite va être placée sous le signe de la vengeance. Pour rappel, une guerre s'apprêtait à éclater entre Alicent Hightower (Olivia Cooke) et Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), les deux anciennes meilleures amies. Pour cause, le fils de Rhaenyra a été tué par Aemond, et ça ne va pas rester impuni. Du coup, on peut s'attendre à de belles trahisons, des meurtres qui vont traumatiser, et des combats à dos de dragons mémorables. Mais qu'est-ce que George R.R. Martin en pense ? Eh bien, notre homme a adoré les deux premiers épisodes de la saison 2 de House of the Dragon.

Je trouve que les deux épisodes étaient tout simplement géniaux. Sombres, évidemment. Très sombres. Ils peuvent vous faire pleurer. Puissants, émotionnels, déchirants. C'est le genre de chose que j’aime.

Si même la saison 2 a l'approbation de l'auteur, comment ne pas être excité ? On doit visiblement se préparer à être horrifié, voire à pleurer. En même temps, on aura affaire à la Danse des Dragons, la guerre civile qui a déchiré la maison Targayren. Il ne peut en être autrement. Bon, cela dit, il va encore falloir faire preuve de patience avant de pouvoir regarder la suite tant attendue. En effet, la prochaine saison de House of the Dragon sortira durant l'été 2024, sur HBO Max. En France, on pourra la voir sur Prime Video via le Pass Warner.

D'autres saisons à venir ?

Pour l'instant, on ne sait pas encore avec précision ce qui va se passer dans la saison 2 de House of the Dragon, et notamment au niveau de sa fin. Néanmoins, ça n'empêche pas de se demander s'il y aura d'autres saisons après celle-ci. Est-ce que le reste de l'histoire sera bouclé avec cette suite ? Doit-on s'attendre à des surprises ? George R.R. Martin a apporté une réponse à ces questions. Selon lui, il n'y aura pas trois, mais bien quatre saisons. En bref, on n'est pas prêt d'en avoir fini avec la maison Targaryen, ce qui va sûrement faire des heureux.