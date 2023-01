L'interprète de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, Emilia Clarke, n'a pas l'intention de visionner le spin-off House of the Dragon. Voici pourquoi.

Games of Thrones a fait son temps et désormais, c'est son spin-off House of the Dragon qui est sous le feu des projecteurs avec une saison 1 qui a battu des records. Mais parmi les millions de téléspectateurs réunis chaque dimanche soir devant leur télé, il y avait une grande absente : Emilia Clarke. La Reine de Meereen, la Mère des Dragons, la bien nommée Daenarys Targaryen.

Emilia Clarke zappe complètement House of the Dragon

Il y a très peu de chance qu'Emilia Clarke, alias Daenarys Targaryen dans la série Game of Thrones, soit devant sa télé lors de la diffusion de la saison 2 du spin-off House of the Dragon. Et pour cause, elle n'a déjà pas voulu voir les premiers épisodes.

Fâchée de ne pas pouvoir être au casting ? Aucunement mais l'actrice britannique estime cela « trop bizarre » de regarder la série.

Non, je ne regarde pas House of the Dragon. Pouvez-vous me pardonner ? C'est trop bizarre. Je suis très heureuse que la série existe et de toutes les récompenses qu'elles a reçues.... mais je ne peux pas la visionner. C'est trop bizarre. C'est trop étrange. C'est comme si on me demandait « Veux-tu aller à cette réunion d'anciens élèves qui ne faisaient pas partie de ta promotion ? » C'est ce je ressens, donc j'évite de le faire. Via Variety.

House of the Dragon est le premier spin-off d'une longue série. Il y a déjà un projet sur le personnage de Jon Snow qui avance bien, et d'autres trucs qui progressent différemment. Et si certains ont été remisés au placard, rien ne dit qu'ils ne ressortent pas dans les prochaines années. Après tout, George R.R Martin, le papa du Trône de Fer, vont son propre MCU avec sa saga sur laquelle il travaille encore. Au grand dam des fans, le dernier livre est toujours en cours d'écriture.