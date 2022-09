Comme la série Game of Thrones, HOuse of the Dragon peut être un peu complexe à prendre à comprendre au niveau des personnages. Mais pas de panique voici de quoi vous aider.

House of the Dragon à l'instar de Game of Thrones enchaine les noms de personnages et les apparitions à l'écran, si vous êtes un peu perdu par les différents membres d'une même famille ou même que vous confondez les personnages. Voici un arbre généalogique qui devrait vous aider à comprendre cette série.

Un arbre pour tout comprendre sur House of the Dragon

Attention, si vous n'avez pas vu la série, cet arbre peut contenir des spoilers :

On doit cet arbre à l'utilisateur Reddit Nownow184. On peut voir apparaitre plusieurs familles dont évidemment les Targaryens, les Lannisters, les Velaryon et les Hightowers. De quoi mieux cerner qui est qui. C'est d'autant plus complexe pour ceux qui ne suivent pas vraiment, que certains acteurs ont changé entre l'épisode 5 et 6 étant donné que le scénario se déroule 10 ans plus tard.

La série House of the Dragon est un véritable succès sur HBO et elle est en train de prendre le même chemin que Game of Thrones même si elle met plus de temps à se mettre en place. Pour être honnête, même avec cet arbre généalogique, pas certains que tout le monde puisse quand même s'y retrouver tellement l'œuvre de George R. R. Martin peut parfois être labyrinthique en terme de personnages.