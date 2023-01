Forcément très attendue, la saison 2 de House of the Dragon s'offre quelques détails pour faire patienter son public.

ATTENTION CETTE NEWS EST SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DES SPOILERS SI VOUS N'AVEZ PAS VU LA SAISON 1. Une des autrices de la série House of the Dragon profite de l'attente de la saison 2 pour faire du teasing et faire monter la pression.

Un début de saison 2 de House of the Dragon qui commence mal

Rappel : à la toute fin de la saison 1, Lucerys, fait route vers le fief des Baratheon. Mais son cousin Aemond se trouve déjà sur place avec son dragon. Après une rencontre pleine de tension, l'adolescent finit par repartir sain et sauf dans les airs à dos de dragon. Mais c'est sans compter l'arrivée de son cousin par surprise qui finit par tuer à la fois le dragon et le fils de Rhaenyra. On comprend sur le dernier plan que la guerre va éclater dans la saison 2 de House of the Dragon.

Eh bien sachez que Sara Hess, l'une des scénaristes de House of the Dragon a donné dans ce contexte des infos à Variety sur la suite. Elle précise même que l'écriture de l'épisode final est terminé. Au début de la saison 2 nous devrions donc retrouver le duo Blood and Cheese. Blood était autrefois sergent dans la garde de la ville de Port-Réal et a perdu son manteau d'or pour avoir battu une prostituée à mort pendant une crise d'ivresse. Cheese est lui un chasseur de rats qui connait bien les tunnels cachés du Donjon Rouge. Les deux hommes vont s'allier pour venger la mort de Lucerys. Le tout sous les ordres de Daemon.

Si vous avez déjà lu le livre Feu et Sang, vous savez de quoi il en retourne. On ne vous en dit pas plus pour ne pas rentrer dans le spoil.