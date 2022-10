La saison 2 d'House of the Dragon débutera son tournage en 2023, mais quand sera-t-elle diffusé sur HBO Max ? Le directeur des programmes Casey Bloys s'avance une fenêtre.

Même si l'épisode final semble avoir divisé, House of the Dragon est un succès pour HBO qui a commandé une saison 2. Mais à quand la diffusion ?

House of the Dragon : la saison 2 en 2023 ou 2024 ?

L'un des créateurs de la série, Ryan Condal, a annoncé il y a peu le tournage en 2023 pour la saison 2 de House of the Dragon. Doit-on s'attendre à la voir pour autant dans la foulée ? C'est mal engagé...

Casey Bloys, directeur des programmes HBO, a balayé une sortie l'année prochaine et table plutôt sur 2024.

Ne l'attendez pas (ndlr : la saison 2) en 2023, mais je pense qu'elle sera diffusée en 2024. Via Vulture.

Pas de fenêtre plus précise que ce vague 2024. Si la série suit les traces de Game of Thrones sur ce point, la date de diffusion ne devrait pas trop varier. Ainsi, comme la saison 1, les nouveaux épisodes pourraient être disponibles en août 2024 voire en septembre. Et c'est si tout se passe bien.

D'après le showrunner Ryan Condal, la suite d'HoD aura un rythme similaire à une saison intermédiaire de GoT en termes de « portée, d'ampleur et de nombre de personnages », telles que les saisons 3 à 6 par exemple.