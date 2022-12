Suite au succès intersidéral de Game of Thrones, HBO est en train de développer différents projets. La série House of the Dragon qui est un carton monumental, mais également un spin-off sur Jon Snow. Voici ce qu'on en sait.

Un spin-off sur Jean-Neige, c'est ce qui attend les fans de Game of Thrones dans les prochaines années. Mais qu'est-ce la série va t-elle pouvoir raconter d'intéressant ? Kit Harrington, l'acteur de Jon Snow, a un peu expliqué le contexte qui reprend juste à la fin de la saison 8.

Dans le dernier épisode de GoT, Jon Snow et d'autres survivants se rendent de l'autre côté du Mur. Mais ce qui était censé être une libération apparaît comme un fardeau avec un protagoniste qui vit mal les événements passés.

À la fin de la série, lorsqu'on le retrouve dans cette cellule, il se prépare à être décapité et il veut l'être. Il en a fini. Le fait qu'il aille jusqu'au Mur est le plus grand cadeau qui pouvait lui être fait, mais c'est également la pire malédiction possible. Il doit retourner là-bas avec toute cette histoire et vivre sa vie en pensant à la façon dont il a tué Dany, au fait qu'Ygritte soit morte dans ses bras, et à la manière dont il a pendu Olly. Il doit vivre sa vie avec tous ses traumatismes, et c'est... c'est intéressant. Je pense que lorsqu'on le quitte à la fin de Game of Thrones, on s'attendait à le voir esquisser un petit sourire de façade pour montrer que tout allait bien. Mais il n'est pas bien.