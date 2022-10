The Winds of Winter, le sixième et dernier livre de Game of Thrones, va-t-il sortir un jour ? L'auteur George R. R. Martin donne (encore) des nouvelles.

La saga littéraire Game of Thrones, le Trône de Fer chez nous, ne se finira pas comme la série. Mais pour l'instant, les fans se demandent surtout si ça va finir un jour. Promis, ça avance, ça avance.

Des nouvelles de l'ultime livre Game of Thrones

George R.R. Martin est un peu trop sur tous les fronts au point où son projet le plus attendu peine à sortir dans les librairies. Le sixième et dernier livre de Game of Thrones, The Winds of Winter, est toujours au stade l'écriture. Un volume qui sera plus gros que tous les autres disponibles. On parle de plus de 1500 pages, ce qui évidemment prend du temps. Encore plus avec des sessions de réécriture.

Et la dernière question que je savais que l'on allait me poser : avez-vous des nouvelles à propos de The Winds of Winter ? Je pense que ce sera la même réponse formulée depuis longtemps (rires). Je continue de travailler dessus, et ça continue d'être de plus en plus long. Je relisais des chapitres que j'avais écrit plus tôt et je ne les aimais pas assez, donc je l'ai en quelque sorte mis à la poubelle et je les ai réécrit. C'est un gros, gros livre, j'ai déjà dit ça précédemment. Ce livre est un défi. Ce sera probablement un livre plus imposant que n'importe quel autre volume de la série. The Dance of Dragons et Storms of Swords étaient les deux plus gros livres de la série. Les deux comptaient environ 1500 pages. Je pense que celui-ci sera plus long lorsque je l'aurai terminé. George R.R. Martin lors d'un livestream (via ResetERA).

Et donc, où en est l'avancement de ce livre Game of Thrones ? Le créateur estime en être actuellement à 75% dans son processus d'écriture. En plus de cela, il travaille sur quatre autres ouvrages, cinq adaptations live-action pour HBO, et plusieurs séries d'animation. La retraite, ce n'est pas pour tout de suite et les fans en seront certainement ravis.