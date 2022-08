George R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, s'est exprimé sur ses projets quelques heures avant la diffusion d'House of the Dragon. Il verrait bien plusieurs séries comme Marvel ou Star Wars.

Et si Game of Thrones et House of the Dragon n'étaient que le début d'un vaste univers ? L'auteur du Trône de Fer, George R.R Martin, a d'aussi grosses ambitions que Disney.

Un MCU Game of Thrones en développement ?

Alors qu'House of the Dragon vient de commencer, avec des critiques élogieuses, George R.R Martin est paré pour l'avenir. S'il ne sait pas le nombre de séries qui pourraient voir le jour, il espère qu'un univers étendu, calqué sur le modèle de Marvel et de Star Wars, pourra naître.

Combien de séries dérivées sortiront ? Je ne sais pas, mais j'espère que la réponse sera « plusieurs ». Et nous aurons alors quelque chose de comparable au modèle de Marvel ou Star Wars.

Game of Thrones était finalement une mise en bouche. Une suite directe à la saison 8 de GoT est déjà validée. Le show HBO Max se focalisera sur John Snow alias Jean-Neige (pas terrible en français). Dans tous les cas, George R.R Martin reçoit constamment des sollicitations des scénaristes pour approbation, ce qui fait que le livre The Winds of Winter, est toujours plus en retard. « C'est comme si nous étions dans les éliminatoires de la NFL et que j'entraînais toutes les équipes. Emotionnellement parlant, c'était étrange » (via The Wall Street Journal et The Wrap).

Pour un tel univers étendu, il va falloir que le succès soit au rendez-vous car après l'annulation de Batgirl, Warner Bros. ne va pas signer des chèques à tout va. Mais la série spin-off House of the Dragon semble bien partie !