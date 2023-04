La saison 2 de House of the Dragon n'est pas attendue avant 2024 mais déjà, le showrunner tease des enjeux bien plus grands que par le passé.

Après le succès tonitruant de Game of Thrones, House of the Dragon n'a pas eu de mal à surfer sur la popularité de la série HBO. Sa première saison s'est avérée très convaincante, même si le changement d'actrices pour les personnage de Rhaenyra et Alicent à la mi-saison a pu déranger certains téléspectateurs. C'est donc avec d'autant plus d'excitation que l'on apprend qu'il ne s'agissait-là que d'une forme d'introduction, de mise en contexte. A l'occasion l'évènement Contenders TV récemment organisé par Deadline, on a ainsi pu en apprendre plus sur la saison 2. Une chose est sûre : la hype va monter d'un cran ! Attention, spoiler alert !

Une première saison en guise de mise en bouche

Sur la scène des Contenders TV, Ryan Condal, showrunner de House of the Dragon aux côtés de l'auteur George R.R. Martin, s'est amusé à teasé la seconde saison de la série préquelle à Game of Thrones. Il a évoqué un retour à une narration plus classique, correspondant probablement à la disparition des énormes sauts dans le temps qui séparaient la plupart des évènements de la saison 1. L'occasion, également, de nous faire comprendre que les enjeux vont s'agrandir. On vous laisse découvrir ses propos ci-dessous :

Je suis excité de reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Maintenant, nous tombons dans le rythme plus traditionnel de narration [à la] Game of Thrones. Nous avons toujours parlé de cette histoire particulière, avec George [R.R. Martin], comme d'une tragédie shakespearienne ou grecque. Cette série parle beaucoup d'une Maison qui se déchire de l'intérieur. Maintenant que toutes ces pièces ont été placées sur l'échiquier, je suis vraiment ravi de raconter le prochain chapitre. De voir ce qui se passe maintenant que Viserys est mort et ne peut plus calmer le jeu. L'astuce était vraiment de montrer ce conflit générationnel qui a commencé avec la génération de Viserys. Lui et Otto Hightower, sa Main, ont transmis [leur rivalité] à Rhaenyra et Alicent alors qu'elles-mêmes grandissaient, devenaient adultes et ont eu des enfants. Cette rivalité amère pour le pouvoir s'est transmise à leurs enfants. C'est une histoire sur trois générations et nous devions traverser cela en une saison pour pouvoir passer à la Danse des Dragons. Ryan Condal, via Deadline

La saison 2 de House of the Dragon se précise

Aux Contenders TV, Condal était accompagné de Paddy Considine. Lors de sa prise de parole au sujet de la première saison de House of the Dragon, l'interprète de Viserys Targaryen est donc revenu sur le parcours de son personnage. Il est d'ailleurs heureux que l'histoire de celui-ci n'ait pas été tirée en longueur et ait pris fin dès l'épisode 8.

Alicent est détruite [émotionnellement] dans ce processus consistant à essayer de sauver cet enfant. Viserys en porte le poids tout au long de sa vie. Quand il s'effondre, il pourrit, son œil lui manque, et ce n'est pas lui qui demande à être soigné. Tout le monde le voudrait, mais c'est comme si lui l'avait accepté. Le fardeau de la couronne était trop lourd pour un homme avec un tel cœur. Paddy Considine, via Deadline

On ne retrouvera donc pas le roi décrépi dans la saison 2, dont le tournage a d'ailleurs démarré il y a peu ! HBO Max a en effet annoncé le lancement officielle de la production il y a une semaine jour pour jour. Composée de 8 épisodes, cette saison devrait s'attarder sur les évènements qui ont conduit à la guerre civile nommée Danse des Dragons. HBO réserverait-il celle-ci pour la saison 3 ?