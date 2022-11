Alors que son frère remplacera prochainement Henry Cavill dans la série The Witcher de Netflix, Chris Hemsworth met sa carrière en pause. L’acteur australien est en effet prédisposé à Alzheimer et souhaite passer plus de temps avec ses proches. Un diagnostic qui ne le condamne pas définitivement et qui ne l’empêchera de revenir incarner Thor dans le MCU s’il souhaite. Il se dit d’ailleurs partant pour faire un nouveau film, mais il a une condition.

Chris Hemsworth prêt à revenir dans Thor 5

Thor 5 pourrait bien voir le jour. Chris Hemsworth est partant pour reprendre le rôle une fois sa pause terminée. L’annonce de son retrait médiatique a soulevé de nombreuses questions sur l’avenir du personnage qu’il a incarné dans cinq films Avengers et quatre en solo. L’acteur australien a partagé son avis sur la question lors d’un entretien accordé à Vanity Fair. Sa prochaine apparition dans le MCU pourrait bien être la dernière, laissant présager la mort du Dieu du Tonnerre. Cependant, il a clarifié ses propos dans le podcast de Josh Horowitz Happy, Sad, Confused. Il ne reviendra qu’à une seule condition : que le personnage de Thor change radicalement.

Si on regarde Thor 1 et 2, il est évident qu'ils sont très similaires. Ragnarok et Love and Thunder le sont aussi. Je pense qu'il est important de réinventer le personnage. Infinity War et Endgame m'ont donné l'opportunité unique d'aller dans les extrêmes avec ce personnage. J'aime ça, ça garde le public en alerte et ça me permet de rester investi. Je l'ai déjà dit, mais lorsque quelque chose devient trop familier, il y a un risque de succomber à la facilité.

Vers un personnage complètement différent ?

Le personnage de Thor a en effet fait l’objet de plusieurs expérimentations narratives et stylistiques. De l’Avenger sérieux et stoïque, Taika Waititi en a fait un héros au tempérament plus léger et enclin à l’humour. Pour l’acteur, il est crucial de réinventer le Dieu du Tonnerre pour ne pas perdre les spectateurs mais aussi son propre intérêt.