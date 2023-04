A moins de vivre dans un bunker anti-nucléaire, vous savez qu'Harry Potter va être rebooté. Et vous êtes probablement au courant des polémiques qui entourent JK Rowling ces dernières années. Alors, quand on mélange ces deux informations, ça donne un appel au boycott de la future série Harry Potter. L'auteure britannique, elle, a décidé de s'en amuser.

JK Rowling en guerre sur Twitter

Twitter, c'est un peu le terrain de jeu de JK Rowling, mais également celui de ses détracteurs. L'auteure n'hésite pas à y partager ses opinions, dont plusieurs ont été considérées stigmatisantes. Notamment accusée de grossophobie, elle est surtout jugée transphobe par de nombreux internautes. Ceux-ci n'hésitent pas à s'en prendre à elle sur les réseaux sociaux, mais pas que. JK Rowling a déjà été harcelée IRL, et les projets auxquels elle est liée sont victimes de (tentatives) de boycott. Une tentative avait notamment été lancée pour Hogwarts Legacy. Le résultat n'a pas été très probant. Désormais, rebelotte avec la série Harry Potter, sur laquelle Rowling sera productrice exécutive.

Le problème, c'est que la créatrice du monde des Sorciers n'a pas la langue dans sa poche. Tout au long du week-end, elle a donc vivement échangé avec ses détracteurs sur Twitter. Plus exactement, elle s'est amusé à les "troller". Devenue experte dans le domaine de la provocation. JK Rowling a notamment moqué les appels au boycott du reboot de la saga. Elle affirme même avoir commandé du champagne, sous-entendant qu'elle s'apprête déjà à fêter le succès de la série : à ses yeux, tout cela n'est que de la publicité bonne à prendre.

J'ai une terrible nouvelle que je me dois de partager. Les militants dans mes mentions tentent d'organiser un autre boycott de mon travail. Cette fois, celui de la série télévisée Harry Potter. Comme un homme averti en vaut deux, j'ai pris la précaution de constituer un stock important de champagne.

Ce que l'on sait du reboot d'Harry Potter

Au-delà de ses trolls à répétition, JK Rowling ne vend-t-elle pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ? Après tout, une série telle que Les Anneaux de Pouvoir, se reposant pourtant sur une franchise aussi populaire que Le Seigneur des Anneaux, n'a pas rencontré le succès escompté. Difficile de se faire un avis dès maintenant, tant la série Harry Potter n'en n'est qu'à ses premiers stades de développement.

Tout juste sait-on qu'elle sera diffusée sur HBO Max et qu'elle se reposera sur de jeunes acteurs et actrices méconnus. Le but est de faire grandir les téléspectateurs avec, puisque la série devrait s'étaler sur une dizaine d'année environ. Chaque saison devrait ainsi couvrir un livre. Mais il sera probablement difficile de tenir le rythme d'une saison par an. Reste à voir quels seront les retours des fans. Entre l'implication de JK Rowling et le choix de rebooter la saga plutôt que d'explorer de nouveaux pans de l'univers, le succès n'est pas garanti.