Ce n'est pas la première fois qu'un film doit subir un appel au boycott Outre Atlantique. C'est même d'ailleurs un grand classique en Amérique depuis les débuts du cinéma, et cela pour diverse raisons. Religieuses comme le film La Passion du Christ en 2003, sociales comme récemment avec le film Mulan en 2020 ou encore politiques comme le boycott des films de Tarantino en 2015 par la police de New York. Cette fois c'est le blockbuster Avatar 2 qui est la cible d'un boycott de la part de la communauté amérindienne.

D’après le quotidien Los Angeles Times, une partie de la communauté amérindienne appelle au boycott de Avatar 2, jugé "horrible et raciste". La coprésidente de l’association Indigenous Pride a ainsi écrit sur Twitter :

Ne regardez PAS Avatar : La voie de l'eau

Joignez-vous aux autochtones et aux autres groupes autochtones du monde entier pour boycotter ce film horrible et raciste. Nos cultures ont été appropriées de manière nuisible pour satisfaire le complexe du sauveur d'un homme blanc.

Plus de Blueface !

Le peuple Lakota est puissant !