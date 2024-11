C'est certainement l'un des projets les plus attendus de HBO depuis longtemps. La série Harry Potter promet d'être un véritable événement télévisuel. Réadaptant l'univers des livres de J. K. Rowling, elle a fort à faire pour convaincre un public déjà conquis par les films et séduire de nouvelles générations de téléspectateurs. C'est pourquoi la production compte bien tout mettre en œuvre pour ne pas se louper.

La série Harry Potter veut nous éblouir

HBO ne crie pas victoire trop vite en proposant une nouvelle adaptations des romans Harry Potter. On l'a vu tout récemment, le sceau « Wizarding World » n'est pas un gage de réussite absolu. La saga des Animaux fantastiques a effectivement déchanté sur grand écran, au point de s'éteindre complètement si on en croit les dernières déclarations. La série va donc vraiment devoir se démener pour ne pas faire les frais de la comparaison avec les films.

Toutefois, s'il y a bien un network dans lequel on peut avoir confiance, c'est HBO. La chaîne a démontré a de nombreuses reprises la qualité de ses productions, et ça même du côté des adaptations. On l'a encore vu dernièrement avec la série The Last of Us, tirée des jeux de Naughty Dog, mais aussi, du côté romanesque, avec la cultissime série Game of Thrones, adaptation événement du Trône de fer, la saga signée George R. R. Martin.

Pour ce nouveau projet d'adaptation, HBO veut le meilleur. Selon une source de Deadline, la chaîne évaluerait les studios spécialisés dans les effets spéciaux en ce moment. Si le choix n'est pas encore officiellement arrêté, il semblerait que ce soit Framestore qui ait remporté la mise.

Ce nom ne vous dira peut-être rien. Il faut dire que le travail effectué en coulisses n'ayant pas souvent droit à de vrais coups de projecteur. Pourtant, fort à parier que vous avez déjà admiré le travail du studio. De fait, on le retrouve derrière des programmes à succès comme les séries Fallout (Prime Video) et One Piece (Netflix). Il s'est également illustré sur les films Furiosa et Deadpool & Wolverine.

Ce n'est donc pas vers des néophytes que se tournerait HBO. Récompensées par les cérémonies les plus prestigieuses du grand et du petit écran, les équipes de Framestore font preuve d'un savoir-faire multiple. Voilà qui devrait servir à merveille la série Harry Potter. Bien que nous n'ayons pas encore le détail du découpage des saisons, les premières aventures du jeune sorcier nécessiteront déjà de beaux effets spéciaux, que ce soit pour donner vie aux sortilèges, aux matchs de Quidditch ou encore aux diverses créatures qui peuplent cet univers, allant des gobelins aux elfes, en passant par les trolls ou les basilics.