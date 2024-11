La saison 2 de The Last of Us (HBO) est très attendue des fans. Prévue pour 2025, sa fenêtre de sortie se resserre encore un peu plus. Il n'y aurait plus tant que ça à patienter.

Ça a été l'une des séries les plus attendues de 2023. C'est assurément l'une des plus attendues de 2025. La série The Last of Us de HBO reviendra bientôt pour une deuxième saison, toujours avec son casting 5 étoiles porté par Bella Ramsey (Ellie) et Pedro Pascal (Joel Miller). La fin d'année arrivant, la communication semble s'accélérer doucement autour de l'adaptation. À ce titre, la date de sortie se précise encore un peu plus.

Une saison 2 plus proche que lointaine pour The Last of Us (HBO)

Le retour à Jackson s'approche doucement pour tous les fans de The Last of Us. La deuxième saison 2 de la série co-produite par HBO et PlayStation Productions nous transportera de nouveau dans le monde post-apocalyptique imaginé par Naughty Dog. Après avoir adapté le premier opus des jeux dans la saison 1, la prochaine s'attaquera à une partie du second.

Ainsi, nous retrouverons Ellie et Joel pour de nouvelles péripéties, aussi sombres que violentes. Tommy et Maria, joués par Gabriel Luna et Rutina Wesley, seront également de la partie. La distribution chorale s'élargit, tout un tas de personnages ayant trouvé leur visage. Ainsi, Kaitlyn Dever sera Abby, Isabela Merced sera Dina, Tati Gabrielle incarnera Nora et Danny Ramirez sera Many par exemple. On sait également que Jeffrey Wright rempilera dans le rôle d'Isaac, qu'il lui incombait déjà dans le jeu. Enfin, Catherine O'Hara devrait interpréter une certaine Gail.

Toute cette équipe, toujours dirigée par le duo de showrunners que sont Craig Mazin et Neil Druckmann, nous donne rendez-vous l'année prochaine. Après un premier teaser, cela se confirme de nouveau dans le line-up de Max, la plateforme de SVOD de HBO. Mais, Alex Stedman d'IGN semble quelques informations supplémentaires. Hier, avançait que la saison 2 de The Last of Us serait diffusée... au printemps 2025 !

Contrairement à la saison 1, dont les 9 épisodes sont sortis un à un entre janvier et mars 2023, il faudra patienter légèrement plus. Le premier épisode de The Last of Us (HBO) saison 2 pourrait donc sortir dès le mois de mars ou avril. Sachant qu'il y en aura 7 au total, on peut imaginer une diffusion s'étendre de mars à mai ou d'avril à juin. Une chose est sûre, la hype ne va que grimper au fur et à mesure qu'on s'approche du grand moment.