À l'occasion du Paley International Summit à New York, Inverse a pu interviewer Jonathan Nolan, producteur exécutif de la série Prime Video à succès Fallout. Alors que sa Saison 2 devrait ou va débuter son tournage ce mois-ci, celui-ci s'est exprimé quant à ce qu'apporte son adaptation par rapport à l'univers déjà très dense des jeux éponymes.

Fallout Saison 2 va continuer à se la jouer Nomade Solitaire

Même si les adaptations de jeux vidéo en séries/films semblent globalement avoir enfin connu un déclic auprès du public, l'exercice est loin d'être aisé pour autant. Il faut en effet être capable de satisfaire les fans des jeux originaux, mais aussi faire découvrir tout un univers à des spectateurs totalement profanes. Certains tentent de ne pas trop prendre de risques en faisant une sorte de « copier-coller » d'un jeu donné, avec des résultats souvent peu probants. Une formule qui semble très bien fonctionner est celles d'adaptations partant dans leur propre direction, comme tel est le cas avec Fallout chez Prime Video. Nous n'y retraçons en effet pas les événements d'un jeu existant, mais découvrons une autre histoire, dans une région des États-Unis qui n'avait plus été explorée depuis les tous premiers opus, avec qui plus est des perspectives jamais vues sur le plan vidéoludique, comme les flashbacks.

Au micro d'Inverse, Jonathan Nolan a indiqué que la Saison 2 de Fallout va poursuivre dans cette lancée et se démarquer encore plus des jeux dont la série s'inspire. « Dans les jeux, c'est grammaticalement difficile de présenter des flashbacks, pas vrai ? C'est un des éléments que j'aime le plus dans la Saison 1, et on va définitivement en mettre encore plus dans la Saison 2 ». La série Prime Video devrait donc poursuivre le thème de la double temporalité entre avant et après l'apocalypse nucléaire, notamment par le prisme de la Goule incarnée avec maestria par Walton Goggins. Le tout devrait se dérouler à New Vegas, un lieu désormais emblématique de la licence grâce au monument éponyme d'Obsidian Entertainment.

Patience est toutefois de mise pour voir ce que la Saison 2 de Fallout nous réserve. Il serait en effet question, avec un certain optimisme, d'une sortie courant 2026. En espérant que de vraies bombes ne nous tombent pas sur la tête d'ici là.

