La série One Piece de Netflix a su créer la surprise lors de sa diffusion l’été dernier. C’était mal engagé vu la réputation de la plateforme en matière d’adaptations de manga. Il faut dire qu’Eiichiro Oda a veillé au grain pour que son rêve de longue date soit à la hauteur de son attente. Le résultat a été sans appel, une saison 2 a rapidement été commandée. Son tournage continue de battre son plein en Afrique du Sud et de nouvelles images volées viennent d'être partagées.

Nouvelles images pour la saison 2 de One Piece

La série One Piece a beaucoup fait parler d’elle dernièrement. À l’occasion des Netflix Geeked, le géant de la SVOD a ainsi dévoilé les visages de Sir Crocodile et de Nico Robin au grand jour, confirmant au passage les nombreuses rumeurs. L’événement annuel a surtout été l’occasion de découvrir un bref aperçu de Tony Tony Chopper, qui se présentait comme le plus grand défi pour les équipes. Sa petite bouille sera donc montrée ultérieurement, mais les premières images se veulent assez rassurantes. Pendant ce temps, les acteurs s’affairent à concevoir les épisodes de cette saison 2 de One Piece. Il n’est alors pas rare que des clichés volés du tournage soient diffusés sur la Toile. Cette fois, c’est la ville de Whiskey Peak qui s’est dévoilée avant l’heure.

Le plateau est toujours en construction, mais on retrouvera une fois de plus les lieux importants comme le saloon. Netflix a toujours à cœur de retranscrire le plus fidèlement possible l’identité de chaque ville et le résultat était plus que probant dans la première saison. Si les bâtiments ne sont pas encore achevés, on retrouve bien l’architecture et l’agencement typique de cette petite ville prête à accueillir amicalement Luffy et son équipage. On se gardera bien évidemment d’en dire plus pour conserver au maximum la surprise pour les néophytes. Quoiqu’il en soit, le géant de la SVOD sort encore une nouvelle fois les grands moyens pour cette saison 2 de One Piece. On espère que cela paiera à nouveau. Pour rappel, les prochains épisodes ne sont pas attendus avant 2025 et ils ne couvriront pas les événements d'Alabasta au grand désarroi des fans.

Premier aperçu de Whikey Peak ©OPNetflixFan

Source : OPNF