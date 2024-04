Le deuxième trailer de Furiosa : une saga Mad Max a été globalement bien mieux accueilli que la première bande annonce. Le doute subsiste quant à l'incrustation des CGI, mais la direction du film semble être du même tonneau que Fury Road. On devrait donc encore avoir des scènes ahurissantes de courses poursuites, dans un décor post-apocalyptique, et visiblement, le réalisateur George Miller n'a pas ménagé ses équipes pour offrir un tableau épique rempli d'action.

Nombreuses sont les scènes d'action qui en restent en mémoire pour leur capacité à marquer visuellement le spectateur. Pendant des décennies, la séquence de l'autoroute dans Matrix 2 Reloaded n'a cessé d'être pris pour exemple. Mais en 2015, Mad Max Fury Road a remis les pendules à l'heure et a démontré un savoir-faire auquel Hollywood n'était plus vraiment habitué. Donc forcément, il y a une très forte attente à ce niveau pour la suite Mad Max Furiosa. La préquelle avec Anya Taylor-Joy qui succède à Charlize Theron.

La jeune actrice, vue très brièvement dans Dune 2 de Denis Villeneuve, a teasé une scène qui devrait scotcher les spectateurs à leur siège. Une séquence bardée d'action au cours de laquelle Anya Taylor-Joy, comme le reste des équipes, ont mouillé la chemise.

Il y a une scène de 15 minutes qui a demandé 78 jours de tournage et qui a mobilisé à peu près 200 cascadeurs quotidiennement. Nous avons eu d'importantes discussions avec George [Miller] pour savoir les raisons pour lesquelles cette séquence devait être aussi longue. C'est parce qu'on voit une accumulation de compétences au cours de cette bataille. Et c'est très important afin de comprendre à quel point Furiosa est pleine de ressources et audacieuse. C'est la séquence la plus longue qu'on ait jamais tournée. À la fin, tout le monde a reçu en cadeau une bouteille de vin « Stairway to Nowhere » (ndlr : en référence à la scène en question).