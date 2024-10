Tout n'est pas rose dans l'univers de Harry Potter et pour ses fans, et une mauvaise nouvelle vient de tomber concernant le spin-off. C'est une grande déception pour certains.

Depuis la sortie du premier film Les Animaux Fantastiques, les fans de l'univers magique de J.K. Rowling ont eu de quoi se réjouir. Ce spin-off de la saga Harry Potter apportait un nouveau souffle en introduisant le magizoologiste Newt Scamander et en offrant un contexte historique plus riche. Mais après deux suites accueillies plus tièdement, tout n'est pas tout rose pour la suite.

Une suite pour ce spin-off d'Harry Potter ?

Après le succès initial, les deux films suivants – Les Crimes de Grindelwald et Les Secrets de Dumbledore – n’ont pas réussi à captiver autant de monde. Malgré les efforts pour étoffer l’univers de Rowling et l’ajout de personnages emblématiques comme Grindelwald et Dumbledore, les critiques se sont faites plus mitigées. Les fans, eux aussi, semblaient divisés. Résultat : le box-office a montré une nette baisse d’intérêt, un signe révélateur dans le monde cinématographique.

Pour ceux qui espéraient encore un miracle, l’acteur principal Eddie Redmayne vient de donner un coup de grâce. Dans une interview récente pour ComicBook, alors qu’il promouvait sa nouvelle série Day of the Jackal, il a admis franchement que les chances de revoir Newt Scamander au cinéma sont désormais très faibles : "Je pense qu'ils ont probablement vu la dernière apparition de Newt à l'écran." Bien sûr, il laisse la porte ouverte pour Warner Bros. et J.K. Rowling de trancher officiellement. Mais le message est clair.

Une série pour combler le manque

Sans la suite de Les Animaux Fantastiques, Warner Bros. a opté pour une autre stratégie : relancer Harry Potter lui-même, mais cette fois sous forme de série télé. Un choix audacieux qui recastera tous les personnages originaux. Le studio espère ainsi raviver l’intérêt des fans avec cette relecture des aventures déjà bien connues de Harry, Hermione et Ron. Certains fans sont impatients.

Si l’avenir de Newt Scamander sur grand écran est compromis, cela ne marque cependant pas la fin de l'univers de Rowling. Entre la série télévisée en préparation et les attractions dans les parcs Universal, le monde des sorciers continue d’attirer l'attention. Quant à Eddie Redmayne, les fans pourront le retrouver dans un tout autre rôle dans Day of the Jackal, à partir du 14 novembre sur Peacock.

Source : ComicBook