La série House Of The Dragon fut un véritable carton. À quoi s'attendre pour la suite du spin-off de Game of Thrones ?

Avec son succès et ses qualités, House of The Dragon est attendue au tournant pour la suite. Il faut dire que HBO avait placé la barre haut avec un casting incroyable, une très bonne écriture et un visuel très qualitatif pour enrober le tout. Partant de ce postulat, que sait t-on pour la suite ?

Quand sort la saison 2 de House Of The Dragon ?

L'année dernière, le directeur du contenu HBO Casey Bloys avait déclaré la chose suivante :

N’attendez pas la saison 2 pour 2023, mais plus pour quelque chose comme 2024. On a seulement commencé à planifier la suite et il y a encore beaucoup d’inconnus. Ce n’est pas juste par prudence , nous n'avons pas envie d’annoncer une date pour ensuite tout décaler parce que ce n’est pas prêt. Vulture

En d'autres termes il faut attendre encore minimum 1 an pour pouvoir avoir l'opportunité de regarder la suite de House of The Dragon.

Combien d'épisodes pour la saison 2 ?

Si cette première information a de quoi décevoir, attendez de voir la seconde. D'après une information exclusive du média Deadline, la suite de la série ne devrait compter que 8 épisodes au lieu de 10 comme ce fut le cas lors de la première saison. Cette décision aurait pour objectif non pas de frustrer le spectateur mais plutôt de séparer plus efficacement les arcs narratifs. La saison 2 devrait donc couvrir une partie bien spécifique du livre Feu et Sang avec un découpage plus stratégique pour une meilleure compréhension du récit.

D'autres projets en route

Cette séparation plus intelligente du récit devrait permettre à HBO de proposer une saison 3 de sa série House of The Dragon. En fait, Deadline émet même l'idée que la série se découpe en 4 saisons pour pouvoir couvrir l'ensemble du fil narratif. De quoi combler les fans de Game of Thrones et agacer ses détracteurs.

Pour mémoire, l'ouvrage Feu et Sang est un livre qui est composé de chroniques historiques écrites par des mestres qui retracent les épisodes les plus marquants de la dynastie Targaryen depuis la conquête de Westeros par Aegon Ier. Le premier volume contient 6 textes. Il y a donc effectivement de quoi voir venir pour en faire plusieurs saisons. Toutefois House of The Dragon sera toujours moins longue que Game of Thrones et ses 8 saisons qui ont eu une durée de vie de 8 ans sur nos écrans.