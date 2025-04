L'une des meilleures séries Disney+ dérivées d'une des sagas les plus cultes de tous les temps est revenue sur la plateforme de streaming vidéo, et réalise un excellent démarrage.

Les sorties de la semaine du 21 au 27 avril 2025 sur Disney+ font très fort, même si elles sont peu nombreuses. Pour partir en week-end avec quelque chose à regarder, le service SVOD va ajouter Deadpool & Wolverine, l'un des rares succès Marvel critique et commercial de ces dernières années. Dès aujourd'hui, les fans de l'homme araignée peuvent visionner les nouvelles péripéties de Peter Parker avec un épisode inédit de la saison 3 de la série d'animation Spidey et ses amis extraordinaires. Un amuse-bouche puisque l'une des meilleures séries est de retour et c'est déjà un carton.

Disney+ vous renvoie dans les étoiles avec une série très appréciée

Disney+ sort le grand jeu à quelques jours du May the 4th, la journée de célébration de la saga Star Wars, avec la diffusion des trois premiers épisodes d'Andor Saison 2. Une série live-action préquel à l'un des meilleurs films de toute la franchise, Rogue One, qui se situe cinq avant les événements du long-métrage et qui a cartonné avec sa première saison. C'est d'ailleurs rare de voir un tel engouement pour une production La Guerre des Étoiles, étant donné que les fans ont souvent été divisés ces dernières heures. Avec 96% (presse) et 87% (téléspectateurs) sur Rotten Tomatoes, les débuts d'Andor ont pour le coup convaincu un grand nombre d'abonnés Disney+.

Pour son démarrage, la saison 2 d'Andor ne déçoit pas du tout avec des moyennes de 99% (presse) et 82% (téléspectateurs) et s'impose toujours comme l'une des meilleures productions Disney+. Pour Forbes, c'est un « chef d'oeuvre, parmi les meilleurs Star Wars jamais réalisés. Une masterclass ». Et ce n'est là qu'un des nombreux avis positifs. Dans cette Saison 2, Cassian Andor (Diego Luna) devient un acteur clé de l'Alliance Rebelle. Trahisons, sacrifices et conflits d'intérêts rythmeront les 12 épisodes qui seront étalés sur quatre semaines. Mais afin de marquer le coup, les trois premiers épisodes de la saison 2 d'Andor sont disponibles dès maintenant sur Disney+.

Source : Disney Plus.