Après Netflix et Prime Video, il est temps de se tourner vers Disney+ pour savoir ce que la firme aux grandes oreilles réserve à ses abonnés cette semaine. Mais d'abord un petit retour en arrière pour vous rappeler la disponibilité, depuis le 1er novembre, du film-documentaire Music by John Williams. Une réalisation de Laurent Bouzereau (Héros Éternels : Indiana Jones & Harrison Ford) qui met en lumière un des génies de la musique et une vraie légende du cinéma hollywoodien sans qui certains longs-métrages perdraient de leur magie.

Tous les films Disney+ de la semaine du 4 au 10 novembre 2024

Contrairement aux plateformes concurrentes telles que Netflix et Prime Video, les sorties Disney+ de la semaine sont presque inexistantes. Pour cette vague de nouveautés du 4 au 10 novembre 2024, il n'y aura que le gros film Marvel Les Éternels. Un énorme blockbuster au casting prestigieux, dont les stars de Game of Thrones Kit Harrington (Jon Snow) et Richard Madden (Robb Stark), mais qui n'a pas séduit plus que cela au box-office. Avec un peu de 400 millions de dollars amassés pour un budget de 200 millions, le compte n'y est pas, et ce n'est pas plus reluisant du côté des critiques.

« Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité… » synopsis officiel. Les Éternels sera disponible le 8 novembre 2024 sur Disney+.

8/11 Les Éternels



Toutes les séries de la semaine du 4 au 10 novembre 2024

Du côté des nouvelles séries Disney+ de la semaine, n'espérez pas non plus un déluge de sorties. Mais il y a néanmoins le retour d'une série appréciée, bien noté sur Rotten Tomatoes et IMDb, avec la saison 2 de The Old Man. Un show télévisé avec Jeff Bridges (The Big Lebowski) dans le rôle d'un ex-agent de la CIA.

Dans cette saison, Dan Chase (Jeff Bridges) unit ses forces avec Harold Harper (John Lithgow), l'ancien directeur adjoint du FBI, pour retrouver sa famille Emily Chase (Alia Shawkat), kidnappée par le redoutable chef tribal afghan Faraz Hamzad (Navid Negahban). Les deux premiers épisodes seront en ligne sur Disney+ dès le 6 novembre prochain.

6/11 The Old Man - saison 2



Source : Disney Plus France.