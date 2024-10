La plateforme Disney+ est l’une des plus timides cette semaine, là où Netflix et Prime Video ont un peu plus de nouveautés. Pas de grosses folies donc, mais tout de même une adaptation live action d’un des gros dessins animés de la firme. Le tout saupoudré de quelques nouvelles séries qui pourraient bien creuser leur trou.

Tous les films Disney+ de la semaine du 21 au 27 octobre 2024

En plus du documentaire Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, c’est un film qui marquera la semaine sur Disney+?. Une adaptation live action qui avait énormément fait couler d’encre à son annonce et à sa sortie, La Petite Sirène. La raison de cette colère ? L’actrice, Halle Bailey, qui ne passe pas à cause de ses origines considérées comme aux antipodes de ce qu’est Ariel dans la version animée. Quoi qu’il en soit, malgré ça, le film en lui-même n’est pas si mauvais. Il a reçu un accueil mitigé, mais honnête comparé aux autres productions du même acabit, que ce soit de la presse ou des spectateurs.

25 octobre La Petite Sirène - une adaptation live action du célèbre film de Disney Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band - documentaire



Toutes les séries du 21 au 27 octobre 2024

Côté série, on a le droit qu’à des nouveautés. Les Enfants Rois, une série française dont l’intrigue tourne autour de l’enlèvement d’une jeune fille star des réseaux sociaux, mais aussi Sarah Scazzi, une série dramatique sur un fait divers qui a marqué l’Italie. Mais on aura également le droit à un peu de légèreté, ou presque avec Dr Odyssey. Une série médicale assez étrange puisque cette dernière se passe sur un gigantesque bateau de croisière. Difficile d’imaginer tous les aléas qu’il peut bien y avoir sur un bateau, mais en tout cas, il y a suffisamment de matière pour faire une première saison complète.