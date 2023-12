Les sorties Disney+ de la semaine ont déjà délivré plusieurs nouveautés de décembre 2023 dans des registres qui n'ont absolument rien à voir. Il y a le film d'animation Mickey sauve Noël, la série sentimentale Soundtrack saison 2 avec Han So-Hee (My Name), le documentaire Now and Then : Le Dernier Morceau des Beatles et l'adaptation du manga Undead Unluck. Un show délirant et sanglant au pitch original. « Fûko, une jeune fille, est déterminée à se donner la mort, un homme mystérieux et déjanté apparaît devant elle. Il s'agit d'un Undead, il souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin de mourir ». Ces ajouts sont à retrouver sur la plateforme avec les deux additions Disney+ du jour.

Les nouveautés Disney+ du 15 décembre 2023 à ne pas manquer

Les dernières nouveautés Disney+ du 11 au 17 décembre 2023 ont été mis en ligne par la firme aux grandes oreilles. Du lourd ? Ca va dépendre du point de vue dirons-nous. Pour finir la semaine, le service de SVOD vous offre Thor Love and Thunder. L'un des films Marvel du MCU les moins aimés sur Rotten Tomatoes et un peu partout ailleurs, notamment chez nos confrères de CinéSérie.

« Sans compter les trop rares moments de Christian Bale, il n'y a pas grand chose à retenir de Thor Love and Thunder. Des blagues à outrance, de l'action mal réalisée et un scénario mécanique » ont-ils conclu. Et difficile de ne pas être raccord avec cette critique et les défauts soulevés. Mais c'est disponible dès maintenant sur Disney+, donc à vous de le découvrir. Ce sera, qui sait, peut-être une bonne surprise. Pour les fans de Natalie Portman, sachez que l'actrice est de retour dans son rôle de Jane Foster pour ce quatrième opus.

L'autre nouveauté Disney+ devrait faire un peu plus l'unanimité car elle est consacrée à une légende. Et même à deux légendes en réalité. Un documentaire sur la carrière d'Harrison Ford, du réalisateur français par Laurent Bouzereau, est accessible. Durant une heure et demi, le cinéaste dresse le portrait professionnel de l'acteur. Et d'après la description, il s'intéresse à tous ses rôles et pas seulement à ceux des films d'action qu'il a pu tourner. Mais voilà, Harrison Ford restera à jamais le Docteur Jones, et donc, ça parle de la saga culte Indiana Jones. C'est même le titre de ce reportage : Héros Éternels Indiana Jones & Harrison Ford. À regarder en exclusivité sur Disney+.

Les sorties Netflix du 15 décembre 2023 à ne pas rater

Cette journée du vendredi 15 décembre 2023 est encore plus chargée sur Netflix. La firme au N rouge a déroulé le tapis rouge à un classique monumental : Pulp Fiction. L'un des meilleurs films de Quentin Tarantino. L'excellentissime The Social Network, qui revient sur la genèse de Facebook, est également disponible. Dans la liste des nouveautés de la semaine 50, il y a aussi la suite d'un long-métrage culte des années 2000 : Chicken Run 2. Voici l'agenda complet du 15 décembre 2023 sur Netflix.