Voici l'habituel récapitulatif des sorties de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025 sur Disney+, avec notamment une grosse série pour clore le mois.

Le mois de septembre 2025 touche à sa fin, et les plateformes SVOD majeures telles que Netflix, Prime Video, HBO Max ou en l'occurrence Disney+ se préparent pour le mois d'octobre 2025. Sur cette semaine à cheval entre deux mois, voici donc les sorties actuellement connus sur la plateforme aux grandes oreilles.

NDLR : À l'heure où nous écrivons ces lignes, on ne connaît pas exactement le programme d'octobre 2025 pour Disney Plus, et ne pouvons donc que lister les sorties connues de septembre 2025. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article une fois toutes les informations utiles en notre possession.

Nos recommandations films de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025 sur Disney +

En l'état actuel, il n'y a malheureusement aucune nouvelle sortie film à rapporter cette semaine sur Disney+. Cela pourra toutefois changer une fois le programme d'octobre 2025 annoncé. En attendant le cas échéant une mise à jour du présent article en conséquence, on va donc vous recommander quelques films récemment sortis que vous auriez pu rater. En l'occurrence, la plateforme a fait fort au début du mois de septembre 2025, avec notamment Boule & Bill, la cultissime comédie française La Cité de la Peur avec le célèbre groupe Les Nuls, ou encore RRRrrr!!!, une autre comédie française culte avec Alain Chabat et les Robin des Bois à l'époque de la préhistoire.

Le reste du mois de septembre 2025, Disney+ a mis en ligne d'autres films qui valent le détour, dont Mufasa : Le Roi Lion, le second film d'adaptation live-action de l'iconique licence, qui retrace l'enfance du père de Simba. On a ensuite eu fin septembre Les Randonneurs, une autre comédie francophone culte avec notamment Benoît Poelvoorde et Karine Viard. Rappelons une fois encore que nous tâcherons de mettre à jour cet article une fois le programme d'octobre 2025 de Disney+ connu, si le besoin s'en fait sentir.

La nouvelle sortie série de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025

La seule nouveauté de la semaine actuellement connue sur Disney+ est donc une nouvelle série : Chad Powers. Il s'agit d'une série sportive comique adaptant le roman éponyme. Elle retrace l'histoire d'un quarterback prometteur qui voit sa carrière s'arrêter net suite à un mauvais comportement. Il se déguise alors en Chad Powers, talentueux et affable, et intègre une équipe de football en difficulté, avec Glen Powell dans le rôle principal.

Autrement, en attendant de connaître plus en détail le programme d'octobre 2025 sur Disney+, on peut encore vous recommander des séries récemment sorties sur la plateforme à ne pas manquer. Sur ce terrain, impossible de ne pas mentionner la très bonne première saison d'Alien Earth, Marvel Zombies, la 13ème saison de Futurama, ou encore les six saisons de Downtown Abbey.

30/09 Chad Powers - série sportive comique



