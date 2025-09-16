Il y a du culte cette semaine sur Disney+. Ça se confirme dès aujourd'hui avec la suite d'une série très appréciée et à mourir de rire. C'est le moment d'aller votre télé !

Autant, certaines plateformes de SVOD se la jouent légère pour tout ce qui est format court cette semaine — pensons à HBO Max et Prime Video —, autant d'autres n'ont pas oublié les sérievores. Disney+ vous réserve une nouveauté du tonnerre puisque, dès aujourd'hui, elle accueille une saison inédite pour création d'un auteur que tout le monde adore. C'est iconique, drôle, et loin d'être terminé !

Le retour culte d'une série adorée sur Disney+

Le service de streaming Disney+ ne manque pas d'exclusivités qui en font toute sa notoriété. Il faut dire que la compagnie a su renforcer son catalogue à plus d'un titre en y allant de rachat en rachat. Le plus souvent, on pense à son acquisition de Marvel. Mais, il ne faut nous oublier qu'elle a aussi la main mise sur la Fox depuis déjà quelques années. Cela veut donc dire qu'elle s'est offert tout un tas de licences plus qu'iconiques dans le paysage audiovisuel.

Parmi les titres de la Fox qui font maintenant les beaux jours de Disney+, on ne peut pas passer à côté de Futurama. Cette série d'animation, née du cerveau de Matt Groening, le père des Simpson et de Désenchantée, nous régale depuis 26 ans par son ton satirique et ses aventures futuristes aussi barrées qu'étonnantes. Elle revient aujourd'hui pour une nouvelle saison qui fera la joie des fans.

En effet, Futurama est de de retour avec une saison 13 haute en couleur. Au programma : Fry va se battre (encore une fois) pour l'amour de Leela ; l'inimitable robot Bender vit une nouvelle crise identitaire tandis que le Dr Zoidberg pourrait bien passer de vie à trépas sur un malentendu... Mais attention, car le plus grand danger pourrait bien être l'explosion prochaine d'un volcan ! Toute notre petite bande vous attend pour découvrir ses nouvelles aventures en 10 épisodes dès maintenant sur Disney+.