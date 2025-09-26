Moins d'une semaine avant d'arriver en octobre. Le mois s'annonce plus que chargé sur les différentes plateformes de SVOD. Netflix a déjà donné toute sa programmation, tandis que Prime Video et Disney+ en ont donné un aperçu. Mais HBO Max en a aussi à revendre avec une sélection de films et séries monstrueuses (et c'est peu de le dire). Il y aura des classiques et de l'inédit, et même un peu de sport et du spectacle.

Tous les nouveaux films de HBO Max en octobre

C'est un mois gargantuesque qui arrive ! HBO Max fait le plein d'horreur pour octobre afin que vous viviez le Halloween de vos rêves. Ainsi, redécouvrez des classiques comme Destination Finale et Souviens-toi l'été dernier. La saga American Nightmare est aussi de la partie avec ses quatre longs-métrages. Si vous voulez plutôt un programme familial, dans ce cas vous vous amuserez la très attachante famille Dracula dans la trilogie Hôtel Transylvanie. Mais, si l'esprit de la saison ne vous plaît pas, vous pourrez vous tourner vers les super-productions super-héroïques : il y a du Marvel avec Blade et du DC avec Black Adam. Cerise sur le gâteau, l'action est à son paroxysme avec Furiosa, le film Mad Max sur la jeunesse de l'héroïne hyper badass. Découvrez tous les films à venir :

1 er OCTOBRE : Ring — le film d'horreur originel sur la terrifiante Sadako.

OCTOBRE : 2 OCTOBRE : Attaque à Mumbai — drame historique sur les attaques terroristes de Bombay en 2008.

3 OCTOBRE : Destination Finale 1 et 2 — le début d'une saga culte, pourront-ils échapper à la mort ?

4 OCTOBRE : Charlie et la Chocolaterie — la merveilleuse relecture du roman par Tim Burton avec Johnny Depp.

8 OCTOBRE : SOS Fantôme : L'Héritage — des années après la trilogie originale, les fantômes sont de retour !

9 OCTOBRE : Le Prix du sang — film d'action dans lequel un ancien agent secret russe reprend du service en découvrant l'identité de son futur gendre.

10 OCTOBRE : Souviens-toi l'été dernier... 1 et 2 — le début de la fin dans cette saga horrifique avec Sarah Michelle Gellar et Jennifer Love Hewitt.

11 OCTOBRE : Adaline — film romantique dans lequel Blake Lively traverse les âges sans prendre une ride. The Alabama Solution — nouveau film documentaire sur l'un des systèmes pénitentiaires les plus meurtriers en Amérique.

12 OCTOBRE : Bleu d'enfer — aventuer aux Bahamas avec Paul Walker et Jessica Alba.

15 OCTOBRE : Évolution — comédie de science-fiction où tout dérape après qu'un météore s'est écrasé en Arizona. Hôtel Transylvanie 1, 2 et 3 — la trilogie de films d'animation jeunesse suivant la famille Dracula et tous leurs amis monstres.

17 OCTOBRE : American Nightmare 1 à 4 — un soir par an, tout est permis, même l'horreur.

19 OCTOBRE : Black Adam — Dwayne Johnson incarne le super-héros DC.

22 OCTOBRE : Furiosa : Une saga Mad Max — film de George Miller avec Anya Taylor-Joy dans le rôle-titre. Les Infidèles — comédie à sketch sur l'infidélité, avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche. M3gan — film horrifique dans lequel une poupée robotique fait vivre un cauchemar à ses propriétaires. Reporters en Ukraine : Vie et Mort de Brent Renaud — documentaire sur le journaliste disparu.

23 OCTOBRE : Chaos — comédie dramatique française avec Catherine Frot et Vincent Lindon.

24 OCTOBRE : Blade 1, 2 et 3 — la trilogie Marvel suivant le super-héros vampirique. The Nocebo Effect — thriller psychologique où la médecine traditionnelle devient une véritable malédiction.

25 OCTOBRE : A Ghost Story — drame fantastique sur une histoire de fantôme sous un drap blanc. Zai Zai Zai Zai — comédie française par François Desagnat avec Jean-Paul Rouve et Julie Depardieu.

29 OCTOBRE : Country Doctor — documentaire sur un médecin qui tente d'éviter la banqueroute à l'hôpital. Escape Game 1 et 2 — RIPD : Brigade fantôme —

30 OCTOBRE : Brocéliande — fim d'horreur français où la fameuse forêt est le théâtre d'événements surnaturels. Child's Play : La Poupée du Mal — reboot du Chucky original sorti en 2019. Piégée — film d'espionnage de Steven Soderbergh.

31 OCTOBRE : Knock Knock — thriller psychologique d'Eli Roth avec Keanu Reeves. The Ded Don't Die — comédie horrifique avec Bill Murray, Adam Driver et Tilda Swinton.



Une tonne de nouvelles séries à venir en octobre

Côté série, HBO Max n'y va pas de main morte non plus. La plateforme de SVOD a fait une razzia dans les drama japonais, qui débarqueront en masse le 17 octobre. Ce sera l'occasion de faire de belles découvertes, comme avec Light of my Lion ou Mister Mikami's Classroom. Dans un tout autre genre, retrouvez l'intégral de Black Sails, la série événement dans l'univers de la piraterie. Mais, si vous voulez plutôt vous plonger dans l'ambiance de Halloween, dans ce cas tournez-vous vers Wolf, un thriller qui devrait vous donner des sueurs froides, et surtout la très attendue série Ça Welcome to Derry. Pennywise n'a pas fini de vous faire crier de terreur ! Voici toutes les nouveautés d'octobre 2025 :

1 er OCTOBRE : Black Sails | saison 1 à 4 — 20 ans après les événements de l'Île au Trésor, les aventures de l'équipage du Capitaine Flint pendant l'âge d'or de la piraterie.

OCTOBRE : 2 OCTOBRE : Wolf — une famille est piégée par un psychopathe

6 OCTOBRE : Braquage à 6 millions : révélations sur l'affaire Kim Kardashian — série documentaire revenant sur le vol des bijoux à Paris. Smilig Friends | saison 3 — série d'animation pour adulte dans lesquels les employés d'une association tentent de repandre le bonheur à leur manière. Le Monde merveilleusement bizarre de Gumball — septième saison du Monde incroyable de Gumball avec un humour toujours aussi surréaliste.

9 OCTOBRE : Vgly | saison 2 — plongée dans le monde compétitif des groupes de musique latine urbaine.

13 OCTOBRE : The Chair Company | saison 1 — comédie sur une conspiration gigantesque.

17 OCTOBRE : Baby Assassins — série japonaise entre action et comédie sur de jeunes tueuses à gage. Before and After — drama japonais. Ignite — après la mort de son père, Ryo décide de devenir avocat. Grand Maison Tokyo — drama japonais culinaire. Light of my Lion | saison 1 — une famille paisible, où s'épanouit le plus jeune frère autiste et artiste, voit sa vie troublée lorsqu'elle est contrainte d'herberger un jeune garçon. Love is for the Dogs — comédie romantique sur une avocate qui ne croit plus en l'amour, jusqu'à ce jour. Mister Mikami's Classroom — il part enseigner dans un prestigieux lycée privé. Odwilz : Le Dégel | saison 3 — suite de l'enquête après la découverte du corps d'une jeune femme dans une rivière. Please Die my Beloved — histoire d'amour entre un meurtrier et sa femme prête à tout pour lui. Until I Destroyed my Husband's Family — drame familial sur fond d'infidélité. Vivant — une aventure épique pour un homme d'affaires. Who Saw the Peacock Dance in the Jungle? — une femme tente de faire la lumière sur le meurtre de son père.

19 OCTOBRE : Sales Tresors! — les chasseurs de trésors modernes vous font découvrir leurs trouvailles.

20 OCTOBRE : Haha You Clowns | saison 1 — série d'animation pour adulte sur le quotidien d'un groupe d'ados espiègles. LEGO Ninjago : Le Soulèvement des Dragons | saison 3 — série jeunesse de fantasy dans le monde des briques.

24 OCTOBRE : Gang War: Pusher Street – série documentaire sur une guerre de gang autour d'un trafic de drogue.

27 OCTOBRE : Ça : Bienvenue à Derry | saison 1 — série horrifique dans l'univers du terrible clown.



Du sport et des spectacles sur HBO Max

Pour agrémenter la sélection du mois, HBO Max vous propose également un stand-up musical, celui d'Adam Pally, et du sport. De fait, l'abonnement inclus des programmes d'Eurosport. Pour octobre, vous aurez droit à du tennis, du cyclisme et du ski alpin :

1 er OCTOBRE : ATP Masters 1000 Shanghaï | jusqu'au 12 octobre — tournoi de tennis masculin.

OCTOBRE : 11 OCTOBRE : Tour de Lombardie — course cycliste en Italie.

18 OCTOBRE : An Intimate Evening with Adam Pally — spectacle mêlant stand-up et musique rock en exclusivité sur HBO Max.

22 OCTOBRE : Championnat du monde de cyclisme sur piste | jusqu'au 26 octobre — compétition au Chili.

23 OCTOBRE : Présentation du Tour de France 2026

25 OCTOBRE : Coupe du monde de Ski alpin | jusqu'au 26 octobre — compétition à Sölden, en Autriche.

27 OCTOBRE : Rolex Paris Masters | jusqu'au 2 novembre — tournoi de tennis.

