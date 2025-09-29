Prime Video commence fort le mois d’octobre, côté cinéma comme côté séries, avec un film très attendu qui s’annonce explosif. Que sait-on pour le moment sur ces sorties ?

Contrairement à Netflix, Prime Video n’a pas encore dévoilé la liste complète de ses nouveautés pour le mois d’octobre. À l’heure où ces lignes sont écrites, seules deux sorties ont été confirmées officiellement. Cet article sera mis à jour dès que la plateforme communiquera son programme détaillé.

Les films de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025 sur Prime Video

Malgré l'absence de programmation complète, pour lancer le mois, Prime Video mise sur un film d’action efficace. Dès le 1er octobre, les abonnés pourront découvrir Play Dirty, porté par Mark Wahlberg et LaKeith Stanfield. Le long-métrage s’annonce comme un cocktail de tension et de scènes musclées, taillé pour les amateurs de thrillers où les alliances et les trahisons dictent la survie des personnages. Une mise en bouche énergique pour entamer la nouvelle saison. Un film très attendu.

Même si le reste du calendrier reste encore inconnu, l’arrivée de Play Dirty témoigne de la volonté d’Amazon de proposer dès le début du mois un contenu fort et attractif. Reste à voir si d’autres films viendront rapidement enrichir le catalogue d’octobre, mais pour l’instant, Prime Video joue la carte de la surprise et entretient le suspense.

01/10 Play Dirty



Les séries de la semaine du 29 septembre au 5 octobre

Côté séries, le rendez-vous est fixé au 5 octobre avec le retour de La Maison de David – saison 2 sur Prime Video. Cette production ambitieuse revisite des récits bibliques à travers une approche dramatique et politique. On y suit le destin de David, figure majeure de l’Ancien Testament, confronté à la fois à des rivalités de cour, à des guerres de territoire et à des dilemmes moraux. Plus qu’une simple adaptation religieuse, la série met en avant les tensions humaines, les jeux de pouvoir et la quête de légitimité d’un roi en devenir.

Cette deuxième saison s’annonce encore plus dense, avec une mise en scène soignée et une volonté de mêler récit spirituel et drame historique. Prime Video parie sur ce format pour séduire un public en quête d’histoires fortes, où intrigues politiques et conflits de foi se croisent sans cesse. Une manière aussi pour la plateforme de diversifier son catalogue, en proposant une série qui sort des sentiers battus face aux habituelles productions de fantasy ou de science-fiction.

05/10 La Maison de David – Saison 2



Source : Prime Video