Peu importe la plateforme de SVOD sur laquelle vous vous trouvez, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a largement de quoi faire en ce moment. En effet, alors que les abonnés à Prime Video ont pu se lancer à la découverte de la saison 2 de Gen V la semaine dernière, les abonnés à Netflix, quant à eux, peuvent dès à présent se délecter de la saison 3 d’Alice in Borderland après trois ans d’attente. Naturellement, les abonnés à Disney+ ne sont alors pas non plus en reste, car une nouvelle série est maintenant disponible.

Disney+ lance Marvel Zombies, son nouveau spin-off du MCU

Après avoir lancé la saison 5 d’Only Murders in the Building, la saison 13 de Futurama ou encore sa nouvelle série LEGO dans l’univers de Star Wars, l’heure est en effet venue pour Disney+ de retourner dans le monde des super-héros avec Marvel Zombies, sa nouvelle série événement. Vous l’aurez sans doute compris en voyant le nom, cependant, il n’est pas question ici d’une série s’inscrivant dans la continuité des films comme ont pu le faire Agatha All Along ou Daredevil: Born Again dernièrement, mais bien d’une série spin-off.

Créée par Zeb Wells (The Marvels, Deadpool & Wolverine) et Bryan Andrews (Docteur Strange, Avengers: Endgame) pour Disney+, cette nouvelle série d’animation en quatre épisodes prend place dans une chronologie alternative, que les spectateurs de la série What If…? reconnaîtront probablement. Et pour cause : il s’agit précisément de l’univers introduit dans l’épisode 5 de la saison 1, « Et si… des zombies envahissaient la Terre ?! », lui-même diffusé sur Disney+ en 2021. Une idée qui est donc approfondie ici, au point d’avoir droit à son propre spin-off.

« Alors que les Avengers se sont fait décimer par la peste zombie, un groupe de survivants désespérés trouve la clé qui pourrait mettre un terme à l’invasion de morts-vivants, et se retrouve à parcourir des paysages dystopiques en risquant leur vie et leur intégrité physique pour sauver le monde » nous explique le synopsis de Marvel Zombies. Quant au casting, forcément, il y a du beau monde : Elizabeth Olsen, David Harbour, Paul Rudd, Florence Pugh, Iman Vellani et Simu Liu ont tous répondu présent pour l’occasion. Et c'est à retrouver dès maintenant sur Disney+, donc.