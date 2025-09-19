L'un des plus gros films de 2024 rejoint enfin aujourd'hui le catalogue de Disney+, de quoi faire rugir de plaisir les fans de cette licence iconique de la marque aux grandes oreilles.

Après un florilège de belles sorties sur Disney+ en ce mois de septembre 2025 comme Boule & Bill, La Cité de la Peur ou encore RRRrrr!!! côté films, ainsi que les six saisons de Downtown Abbey et la treizième saison de Futurama côté séries, la plateforme SVOD aux grandes oreilles accueille aujourd'hui un tas de nouveautés. Celle qui capte le plus d'attention est toutefois la sortie d'un film de la marque qui avait fait grand bruit en 2024 grâce à sa majestueuse présence.

Disney+ rugit pour accueillir aujourd'hui un film royal

Ce 19 septembre 2025 marque donc sur Disney+ l'arrivée de pas moins de huit nouveaux films de genres très différents, ainsi que la série d'animation LEGO Star Wars: Reconstruire la Galaxie - Les Pièces du Passé. Mais c'est surtout l'un des nouveaux films qui risque de monter sur le trône, après une sortie royale en décembre 2024 : Mufasa - Le Roi Lion.

Il s'agit pour rappel du second film en live-action adaptant l'iconique monde du Roi Lion. Plus précisément, il est question cette fois d'une préquelle, qui s'intéresse à la jeunesse du père de Simba, le bien nommé Mufasa. Il est ainsi enfin possible de le visionner en SVOD via Disney+. Le film avait en tout cas fait forte impression à sa sortie, grâce notamment à un casting vocal de haute volée : Aaron Pierre prête sa voix à Mufasa et Kelvin Harrison Jr. à Taka. Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Anika Noni Rose et Keith David complètent cette distribution cinq étoiles.

Le récit, centré donc sur les origines de Mufasa, est raconté par Rafiki à Kiara, la future petite-fille de Simba et protagoniste du Roi Lion II : L'Honneur de la Tribu. Rafiki, aidé par les inséparables Timon et Pumbaa, dévoile une histoire riche en émotions et en découvertes. Si vous l'avez raté au cinéma, vous pouvez donc découvrir tout cela dès aujourd'hui sur Disney+.

Source : Disney