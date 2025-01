Toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement et c’est le cas aujourd’hui avec une nouvelle série très appréciée qui tire sa révérence après 7 saisons de bons et loyaux services. Les derniers épisodes sont d’ailleurs disponibles dès aujourd’hui sur Disney+.

C'est fini pour cette série très appréciée, la fin est dispo sur Disney+

Tout le monde connaît Grey’s Anatomy, au moins de nom. Il s’agit d’une des séries médicales américaines les plus populaires du monde, qui a même réussi à surpasser Urgences, série culte des années 90 qui donnera naissance à tout un genre en plus de faire office d'incubateur de talents et d'hyper stars. Fort de son succès retentissant, Grey’s Anatomy a eu le droit à plusieurs spin-offs, dont Grey's Anatomy : Station 19, qui se concentre sur le quotidien d’une caserne de pompier à quelques rues de l’hôpital. La série, disponible sur Disney+, a elle aussi connu un franc succès et a eu le droit à plusieurs saisons. Entre les drames entre les personnages, les clin d'œil et cross-over avec les personnages de la série principale Grey's Anatomy, son casting de héros du quotidien attachant… la recette a rapidement fonctionné. Mais désormais, tout est fini. La saison 7, déjà diffusée aux USA, signe la fin de Station 19 dont les derniers épisodes viennent d’être ajoutés au catalogue Disney+ chez nous.

D’après les premiers retours, cette saison finale n’est pas exempte de défauts, mais compte un grand nombre de rebondissements. Certains devraient même surprendre les fans de la première heure, et même diviser. Vous pouvez de toute façon vous faire votre propre avis dès maintenant sur ce final de Station 19 avec les dix épisodes de la saison 7 disponibles dès aujourd’hui sur Disney+.

source : Disney+