Comme d'habitude, on fait le point sur les sorties SVOD de la semaine sur Netflix, Prime Video, Max et maintenant Disney+ et ce seront les dernières du mois en cours. En effet après avoir offert aux abonnés les premiers épisodes de Daredevil Born Again, Serge le mytho et Bloqués, la saison 2 de Les Aventures de Paddington, Gilmore Girls saisons 1 à 7, Young Sheldon Saison 7 ou encore le film O'dessa avec Sadie Sink (Stranger Things), la plateforme de streaming vidéo s'apprête à délivrer les deux derniers ajouts avec une nouvelle version d'un film de votre enfance.

Tous les films Disney+ du 24 au 30 mars 2025

Après O'dessa, les abonnés Disney+ vont pouvoir se poser devant Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux, qui est une relecture moderne du long-métrage sorti en 2015. Pour cette nouvelle version de ce gros film familial, la firme aux grandes oreilles à renouveler presque totalement le casting. En effet, si vous avez vu l'original, vous reconnaitrez peut-être Jesse Garcia (Narco Mexico). En termes de nouveauté, Disney+ a offert le rôle de la mère de famille à Eva Longoria (Desperate Housewives).

« Du haut de ses 11 ans, Alexander Garcia a toujours pensé qu’il était poursuivi par la malchance. Aussi quand Val, sa mère agente de voyage, projette d’emmener son père Frank, sa sœur adolescente Mia, sa grand-mère Lidia et son grand-père Gil en vacances à Mexico, il est persuadé que cela finira en désastre ! Et cela, quand bien même ils s’y rendent en camping-car de luxe ! Lorsque sa famille monte à bord, ses craintes ne font que se confirmer. Le périple plonge bientôt ce petit monde dans des situations aussi chaotiques qu’hilarantes qui mettent les nerfs de chacun à rude épreuve. Mais lorsque les Garcia mettent inopinément la main sur une idole maudite, ils se rendent compte que seule une certaine cohésion familiale pourra les aider à la restituer à ses possesseurs… ». Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux sera disponible à partir du 28 mars 2025 sur Disney+.

Toutes les séries du 24 au 30 mars 2025

Dans les dernières sorties séries Disney+ de mars 2025, il y aura encore du Daredevil Born Again avec deux épisodes qui seront disponibles en simultané, le 26 mars 2025. Pour les futurs ajouts, la plateforme n'aura pas d'autres shows télévisés de fiction, mais une série documentaire produite par National Geographic, David Blaine : Aux frontières de l’impossible. « Le magicien new-yorkais David Blaine voyage à travers le monde à la recherche de la « vraie magie » et des maîtres qui la pratiquent. Chamans, fakirs et magiciens issus de cultures éloignées et perdues ; David Blaine cherchera à percer leurs secrets pour réaliser les cascades les plus incroyables de sa carrière ». Ce sera à regarder le 24 mars 2025.

24/03 David Blaine : Aux frontières de l’impossible - série documentaire



Source : Disney Plus France.