Découvrez les nouveautés films et séries sur Disney+ avec les sorties de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Un nouveau long-métrage avec l'une des stars de l'un des plus gros succès Netflix arrive.

On continue d'éplucher l'agenda des sorties SVOD de la semaine sur Netflix, Prime Video, Max et Disney+. Si vous n'avez pas eu le temps de consulter les précédentes nouveautés de la firme aux grandes oreilles, sachez que Thor Love and Thunder est de retour après avoir été supprimé de la plateforme. Pour surfer sur le carton de la saison 3 de bref., la saison 1 de la série comique Serge le mytho fait également partie du catalogue depuis peu.

Tous les films Disney+ du 17 au 23 mars 2025

Quoi de neuf dans les nouvelles sorties Disney+ du 17 au 23 mars 2025 ? Un film événement 100% inédit débarque dans les ajouts de la semaine : O'dessa. « Situé dans un futur postapocalyptique, ce tout nouvel opéra rock raconte l'histoire d'une fille de la campagne lancée dans une quête épique afin de retrouver un héritage familial des plus précieux. Son voyage l’entraîne jusque dans une ville étrange et dangereuse où elle rencontre son grand amour… Mais pour sauver son âme, il lui faudra se confronter autant au pouvoir du destin qu’à celui de la chanson ! ».

Ce nouveau long-métrage exclusif à Disney+, qui peut rappeler Mad Max, sera porté par Sadie Sink que des millions de personnes ont pu vu grandir à travers Stranger Things. Elle y incarne le personnage de Maxine Mayfield, alias Max, qu'on reverra à l'occasion du grand final de la série Netflix. Pour voir O'dessa qui est d'ores et déjà (très) attendu, rendez-vous le 20 mars 2025 sur la plateforme.

20/03 O’dessa



Toutes les séries du 17 au 23 mars 2025

Les prochaines sorties de la semaine sur Disney+ vont faire plaisir aux fans de bref. En effet après la diffusion récente de la saison 1 de Serge le mytho, l'autre série de cet univers partagé, Bloqués, arrive dans les nouveautés du 17 au 23 mars 2025. Dans ce spin-off des créateurs de bref et de Jonathan Cohen, on suit les rappeurs français Orelsan et Gringe qui jouent deux amis désabusés qui refont le monde toute la journée, affalés sur leur canapé.

Pour les grands enfants et les petits enfants, la saison 2 de la série d'animation Les Aventures de Paddington débarque sur Disney+ le même jour que Bloqués, soit le 19 mars 2025. Enfin, National Geographic proposera également Le monde aime le pain. Une série documentaire sur le pain. « Chaque épisode nous présente un pain de base, fruit d’un savoir-faire unique et reflet de l’histoire, de la géographie, des traditions ancestrales et de l’humanité qui nous lient tous ».

19/03 Les Aventures de Paddington Saison 2 - série d’animation Bloqués - série comique

21/03 Le monde aime le pain - série documentaire



Source : Disney Plus France.