Disney+ a récemment remis sur le devant de la scène une œuvre qui cartonnait sur CANAL+ entre 2011 et 2012. Il s'agit de la très culte série Bref, qui a imposé un style à elle seule à l'époque. En produisant une nouvelle saison dans un format plus long cette fois, la plateforme a eu du nez car ç'a été un véritable succès. Elle ne s'est donc pas arrêtée en si bon chemin et accueille une production française elle aussi très populaire.

Disney+ reste à l'heure française avec cette série

Netflix, Prime Video et compagnie risquent de jalouser Disney+ si ça continue comme ça. La plateforme aux grandes oreilles a joué un coup de maître en acquérant les droits de Bref pour une nouvelle saison. Pour surfer sur ce succès, elle a décidé de vous faire profiter d'une production française dans la même veine. Il s'agit de Bloqués, et c'est disponible dès aujourd'hui.

Si Bref a si bien marqué à l'époque, c'est parce qu'elle a su innover en matière de format. Kyan Khojandi et Bruno Muschio, les créateurs, ont adopté un format très court avec un montage haché et un débit de paroles à toute vitesse avec un ton mêlant humour et drame. Alors, quand il a été question de penser à d'autres productions, ils ont gardé certains de ces éléments et ça, Disney+ l'a bien compris.

Bloqués, c'est le retour du duo à la création. Mais, cette fois, ils restent derrière la caméra pour filmer deux personnalités populaires du monde de la musique : Orelsan et Gringe. Juste après s'être illustrés dans le film Comment c'est loin en 2015, les deux rappeurs sont revnus à l'écran pour une série dont les épisodes prennent la forme de pastilles d'1min30 à 3 min. Même si Disney+ avait choisi d'allonger les épisodes pour Bref, le format cour ne lui fait pas peur ici avec cette production qui a largement fait ses preuves à l'époque.

Mais cette fois, fini le montage accéléré : on s'inspire des sitcoms pour filmer en plan fixe dans un seul décor. Comme un clin d'œil à la pièce En Attendant Godot, les personnages Orelsan et Gringe attendent sans bouger qu'il se passe quelque chose. Ils échangent alors leurs réflexions, avec un humour qui fera mouche auprès des fans du genre. Bloqués, c'est dispo maintenant sur Disney+.