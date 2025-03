Netflix vous régale pour cette nouvelle semaine de mars 2025. Films et séries, il y aura de tout pour vous plaire alors n'hésitez pas et soyez au rendez-vous.

Certaines plateformes de streaming dévoilent déjà leurs nouveautés pour le mois d'avril 2025. Entre Netflix et Apple TV+, vous savez déjà que vous aurez de quoi faire. Mais, n'allons pas trop vite en besogne. La première a encore de belles choses en réserve en mars, vous allez le constater dès cette semaine. Voici le programme !

Tous les films Netflix du 17 au 23 mars 2025

Netflix vogue entre deux polarités cette semaine en matière de cinéma. Entre thrillers et comédies, vous aurez le choix ! D'un coté, Ad Astra pour donner aux fans de Brad Pitt la dose dont ils ont besoin. On surveillera également de près la sortie de Revelations, le nouveau film du réputé Sang-ho Yeon. De l'autre côté, le ton sera plus léger entre un Petit Spirou familial et le biopic sur le monde de la finance The Big Short qui fait son retour dans le catalogue.

18/03

Ad Astra — le dernier thriller paranoïaque de science-fiction de James Gray, avec Brad Pitt en astronaute.

— le dernier thriller paranoïaque de science-fiction de James Gray, avec Brad Pitt en astronaute. The Big Short : Le Casse du siècle — entre comédie et biopic, Christian Bale, Ryan Gosling et Steve Carell sont sur un gros coup.

19/03

Le petit Spirou — le film de Nicolas Bary inspiré de la célèbre BD franco-belge.

20/03

Revelations — le nouveau thriller de Netflix par le réalisateur du Dernier Train pour Busan.

Les nouvelles séries de la plateforme du 17 au 23 mars 2025

Les nouveautés de mars 2025 sur Netflix, ce sont aussi des séries. Cette semaine démarre la nouvelle série événement tirée du roman éponyme de Harlan Coben, Faute de preuve. Si vous aimez les enquêtes, alors La Résidence devrait vous plaire également ! D'autant plus que les habitués de la plateforme auront le plaisir d'y retrouver Uzo Aduba, l'une des stars d'Orange is the New Black. Du suspens, vous en aurez aussi dans Go!, sur un jeune qui va devoir se battre pour garder sa bourse d'études.

17/03

Cocomelon Lane | saison 4 — série d'animation jeunesse pour les petits.

19/03

Faute de preuve — nouvelle série du spécialiste des polars, Harlan Coben.

20/03

La Résidence — nouvelle série d'enquêtes produite par Netflix.

21/03