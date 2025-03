Après la sortie événement de Daredevil Born Again la semaine dernière, voici le programme des séries et films que propose Disney+ du 11 au 16 mars 2025.

Alors que le programme s'annonce très chargé du côté d'autres plateformes SVOD comme Netflix ou Prime Video jusqu'au 16 mars, les choses se tassent quelque peu du côté de Disney+, pour notamment laisser la place à la sortie de chaque nouvel épisode de la pour l'instant très prometteuse série Daredevil Born Again. Pour autant, certains pourraient y trouver leur bonheur côté films et séries, avec notamment l'arrivée d'un relativement récent, quoique contrasté, film du MCU.

Les films Disney+ du 11 au 16 mars 2025

C'est sur ce plan que Disney+ garde probablement sa plus grosse cartouche pour cette semaine, avec la sortie le 15 mars de Thor Love and Thunder, le troisième film des aventures solo du Dieu du Tonnerre du MCU, toujours campé par Chris Hemsworth, et réalisé par Taika Waititi. Celui-ci n'a cependant pas vraiment fait l'unanimité, avec une réception critique assez froide. Il nous fait en tout cas renouer avec Thor après sa crise identitaire dans Endgame, pour de nouveau le faire douter de ses capacités alors que Jane (Natalie Portman) se voit jugée digne de manier son cher marteau Mjolnir.

Avant cela, Disney+ ajoute à son catalogue le 11 mars Marie-Line et son Juge, une comédie dramatique française sortie en 2023, réalisée par Jean-Pierre Améris et comptant notamment à son casting Michel Blanc ou encore la chanteuse Louane dans le rôle principal. Il est question ici d'une jeune femme joyeuse, mais à la vie difficile en tant que serveuse dans une dépressive, qui doit aussi s'occuper de son père dépressif. D'un coup de sang, elle frappe un jour son petit-ami qui la délaisse peu à peu, et se retrouve au tribunal, face à un juge habitué de sa brasserie. Celui-ci lui propose alors un emploi pour se ressaisir. Une comédie plutôt touchante à regarder donc dès aujourd'hui sur Disney+.

11/03 Marie-Line et son juge - comédie dramatique

15/03 Marvel Studios Thor Love and Thunder - film d’action



Les séries Disney+ du 11 au 16 mars 2025

Côté séries, Disney+ nous propose cette semaine trois nouveaux programmes, dont deux en lien étroit avec le retour très remarqué de Bref Saison 2. C'est d'ailleurs par elle que ça commence, le 14 mars; avec Serge le Mytho, Saison 1, sortie en 2016. Il s'agit d'une série comique mettant en avant justement le fameux Serge, apparu dans la seconde saison de Bref. Il est alors question d'un menteur compulsif incarné avec brio par Jonathan Cohen, qui ne va pas se faire prier de nous faire rire par ses frasques dans une saison de 30 épisodes d'environ 3 à 8 minutes chacun.

Vient ensuite le 15 mars sur Disney+ Sly & The Family Stone : L'Héritage. Il s'agit d'une série documentaire offrant une plongée dans l'histoire du célèbre groupe funk Sly Stone dans les années 70, un groupe d'artistes noirs américains à une époque qui était très loin de leur être favorable. Cette série est réalisée par Ahmir Thompson.

On termine le tour des programmes de Disney+ de la semaine avec l'intégrale de la série Bloqués, sortie en 2016, où l'on retrouve encore notamment ce cher Serge le mytho. Il est cette fois question de deux trentenaires désabusés « bloqués » sur le canapé de leur appartement, passant leur temps à philosopher sur les questions existentielles de la vie. Il s'agit d'une shortcom de 121 épisodes d'une à cinq minutes chacun, créée notamment à l'initiative de Kyan Khojandi (Bref) ou encore Orelsan.