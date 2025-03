La semaine dernière, Prime Video gâtait en effet bien comme il faut ses abonnés, avec un programme proprement haut en couleurs. Nous avions en effet droit côté films à la trilogie de la cultissime franchise Le Parrain, mais aussi à Spider-Man Homecoming et Far From Home. Côté séries, c'était la saison 3 de La Roue du Temps, ainsi que la première saison de Liars Club qui faisaient leur entrée. Pour le programme du 17 au 23 mars 2025, on assiste cependant à une forme de ventre mou pour la plateforme, avec seulement deux nouveaux films prévus.

Tous les films Prime Video du 17 au 23 mars 2025

Malheureusement pour les amateurs de série, cette semaine du 17 au 23 mars 2025 va les laisser sur la touche du côté de Prime Video. Nous n'avons en effet que deux nouveaux films pour compléter son catalogue, qui pourraient malgré tout valoir le détour. En vedette de ce programme hebdomadaire, nous avons en effet Expendables 4, réalisé par Scott Waugh et sorti en 2023.

La série de film d'action totalement débridée, avec de véritables monuments du genre tels que Sylvester Stallone, Chuck Norris ou encore Jason Stattham, reprend donc du service le 21 mars sur Prime Video. Pour ce quatrième volet, on trouve d'intéressants ajouts au casting, comme 50 Cent, Megan Fox ou Andy Garcia. Malheureusement, les choses vont mal tourner pour les mercenaires, alors qu'une opération en Lybie tourne au drame pour Barney Ross (Sylvester Stallone), qui tombe au combat. Sa bande va donc s'engager dans une chasse à l'homme pour le venger. Le départ de Sylvester Stallone marque par ailleurs potentiellement le déclin de la licence Expendables, ce quatrième film ayant clairement moins séduit son public que les précédents.

Les abonnés Prime Video pourront éventuellement se consoler le 20 mars avec Black White and Blue: Tyler Perry's Duplicity, un mélange entre thriller juridique et drame réalisé justement par Tyler Perry. Son synopsis est le suivant : Fela Blackburn perd son mari, tué par un officier de police dans d'étranges circonstances. Pour faire la lumière sur cette affaire, elle contacte Marley Wells, avocate vedette de son état, avec l'aide de son mari, Tony Wells, ancien flic devenu détective privé. Leur enquête va mener le duo à découvrir de sombres histoires de corruption, de trahison et de secrets.

Voilà donc bien tout ce qui se profile cette semaine sur Prime Video. La plateforme devrait cependant se rattraper à la fin du mois, avec notamment le film Holland avec Nicole Kidman, et la série Pokémon: Noir & Blanc (saisons 14, 15 et 16).