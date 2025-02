Disney+ bat des records avec le retour d'une série culte dans le paysage audiovisuel français. Et l'avenir de cette production pourrait être plus que radieux après ce succès.

Disney+ va offrir deux grosses séries inédites à ses abonnés dans les sorties de la semaine. Les amatrices et amateurs d'animation ne voudront sûrement pas rater Gagné ou Perdu, la nouvelle production du légendaire studio Pixar qui raconte l'histoire de huit personnes hauts de couleur dont les trajectoires vont se croiser à l'occasion d'un match de softball au sommet. Le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, proposera quant à lui sa nouvelle série A Thousand Blows qui s'annonce prometteuse.

Cette série culte cartonne sur Disney+

Gagné ou Perdu et A Thousand Blows sont les deux prochaines séries Disney+ à surveiller, tandis qu'une autre est à voir absolument sans plus attendre. À la surprise générale, Bref. a fait son retour sur la plateforme de streaming pour une saison 2 qui change complètement de format. Au lieu d'avoir un grand nombre d'épisodes de 2 à 3 minutes, la nouvelle saison ne comporte que 6 épisodes dont le plus long dure tout de même 41 minutes. Malgré ce bouleversement dans la formule, c'est un immense carton sur la plateforme de streaming vidéo.

Le retour de la série culte bat en effet des records sur Disney+ en étant le programme le plus visionné du service SVOD du moment et depuis plusieurs jours déjà. « bref.2 série la plus visionnée de Disney+. Merci » a écrit le producteur Harry Tordjman sur son compte X. La saison 2 de bref est à la première position du top 10 Disney+ en France devant l'aperçu spécial de Captain America 4 Brave New World, et le film d'animation Élémentaire de Pixar.

Y'aura t-il une saison 3 de bref ?

« Pas étonné. Chef d'oeuvre »; « Un immense bravo à toutes les équipes. Réussir une saison 2 pareille presque 15 ans plus tard... »; « Merci pour les rires et les larmes » ont répondu les twittos (Xttos ?) en retour. La presse a aussi été très emballée par bref. 2 qui est disponible sur Disney+ en saluant notamment l'écriture. Si vous n'êtes pas abonnés et que vous êtes curieux de savoir ce qui se cache derrière ce phénomène français, le premier épisode (visible plus haut) est gratuit sur YouTube.

Avec un succès critique et d'audiences, la production de bref se risquera t-elle à produire une éventuelle saison 3 sur Disney+ ? « Tout est ouvert. On n’a pas de plan pour la suite. Mais on a laissé des portes ouvertes pour nos personnages. Si on a de bonnes idées, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut vivre. Peut-être pas encore une décennie entière, mais on verra… » a déclaré Kyan Khojandi, le créateur et acteur de la série, au micro de Première. Avant une potentielle saison 3, on rappelle que Disney+ diffusera le doc Un documentaire : bref. De bon amis dès le 21 février 2025. Au programme, une plongée immersive dans les coulisses du tournage avec plein d'anecdotes.

Source : Harry Tordjman, Première.