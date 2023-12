Après Netflix et Prime Video, intéressons-nous aux sorties Disney+ de la semaine 52. Avant Noël, le service de SVOD a apporté deux beaux cadeaux avec les séries Percy Jackson et les Olympiens, ainsi que What If... ? saison 2. C'étaient les ajouts les plus notables avec les derniers épisodes de Soundtrack #2 et la suite du show animé Undead Unluck. Pour les prochains jours, on prend quasiment les mêmes et on recommence puisque les nouveautés tournent autour de programmes déjà disponibles. Voici donc l'ensemble des films, séries et documentaires de la plateforme du 25 au 31 décembre 2023.

À lire aussi dans l'actualité SVOD :

Les films Disney+ du 25 au 31 décembre 2023 : rien de neuf (S52)

Si vous attendiez de nouveaux films sur Disney+ du 25 au 31 décembre 2023, vous allez être déçus. En effet, comme la semaine passée, il n'y pas de longs-métrages additionnels à regarder. C'est l'inconvénient d'avoir balancé plus de 90% des nouveautés dès le premier jour de décembre. Mais si jamais vous avez un train de retard ou que vous voulez revoir rapidement la sélection, on va vous rafraîchir la mémoire.

L'homme araignée de Marvel, Spider-Man, a fait une entrée fracassante avec pas moins de six films, sachant que No Way Home était déjà sur la plateforme. Le MCU a aussi offert Thor Love and Thunder aux abonnés en milieu de mois. Les comédies Paddington 1 & 2, qui mélange prises de vues réelles et CGI pour l'ourson star, se sont également intercalés dans les sorties Disney+ de décembre 2023. La liste des films est donc complète depuis quelques jours, et il n'y aura pas de surprise de dernière minute malheureusement.

Les films de la semaine 52

Spider-Man (1er décembre)

Spider-Man 2 (1er décembre)

Paddington (1er décembre)

Spider-Man 3 (1er décembre)

The Amazing Spider-Man (1er décembre)

The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros (1er décembre)

Paddington 2 (1er décembre)

Spider-Man : Homecoming (1er décembre)

Répétition générale (6 décembre)

Journal d'un dégonflé : Un Noël carrément claustro (8 décembre)

Mickey sauve Noël (13 décembre)

Thor Love and Thunder (15 décembre)

Les séries Disney+ de la semaine 52 avec du Marvel (S52)

Par contre, ça bouge pour les séries Disney+ de la semaine 52 avec le troisième épisode de Percy Jackson et les olympiens. Et pour l'instant, le pari risqué de la société a l'air payant car les critiques sont positives. Même si les effets spéciaux laissent à désirer par moments, beaucoup soulignent une nette progression par rapport aux films pour un résultat très satisfaisant. « Pour la première fois, l'éclair de cette série de livres simples, mais solides, transparaît à l'écran. Les lecteurs n'ont pas besoin de prier davantage les dieux, parce que le show leur apporte déjà tout ce qu'ils pouvaient espérer » (via Collider).

La saison 2 de What If... ? se porte également très bien puisque les rebondissements du multivers ont l'air d'avoir captivé le public et la presse. À l'heure actuelle, les cinq premiers épisodes qui mettent en scène - entre autres - Nebula, Peter Quill (Star Lord), Captain Carter, Black Widow et Tony Stark sont disponibles. Et comme prévu, les quatre derniers arrivent chaque jour jusqu'au 30 décembre. Si la série Undead Unluck vous a embarqué avec son histoire originale, sachez que ça continue aussi avec la sortie de l'épisode 3 pour ce mercredi 27 décembre.

Les séries de la semaine 52

What If... ? saison 2 - épisode 4 à 9 (du 25 au 30 décembre)

Percy Jackson et les olympiens - épisode 3 (27 décembre)

Undead Unluck - épisode 3 (27 décembre)

Les (non) nouveautés documentaires et émissions (S52)

Pour les ajouts Disney+ dans la catégorie « Documentaires et émissions », il y aura les parties 3 & 4 de BTS Monuments Beyond The Star. Le reportage tourné à l'occasion des 10 ans de l'un des groupes de K-pop les plus célèbres de la planète. Dans le premier épisode, les fans ont pu suivre la naissance du boys band avec leurs débuts, tandis que le second s'efforçait de montrer le revers du succès. Malgré le carton, la formation a forcément connu des bas qui sont racontés par ce documentaire exclusif. Les épisodes 3 & 4 devraient s'attarder quant à eux sur la façon dont les musiciens ont vécu la pandémie de COVID-19, et la sortie des albums solo de certains membres.

Les documentaires et émissions de la semaine 52

BTS Monuments: Beyond The Star - épisodes 3 & 4 (27 décembre)