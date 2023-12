Juste avant d'entamer les fêtes de fin d'année, Amazon a dévoilé les nouveautés Prime Video de janvier 2024, et c'est énorme ! Pour se remettre du jour de l'an, qui sera sans doute difficile, les abonnés pourront notamment se réveiller avec les films Mission Impossible 4 à 6 ou encore Bullet Train. Mais pour Blow Out, qui arrive aussi le 1er janvier, on vous conseille plutôt d'être en forme pour apprécier à sa juste valeur le bijou de Brian De Palma. Voilà quelques exemples pour l'année prochaine, mais pour la semaine du 25 au 31 décembre 2023, quoi de neuf sur la plateforme ?

Les films Prime Video du 25 au 31 décembre 2023 (S52)

Le Père Noël d'Amazon est moins généreux que celui de Netflix, mais il y a tout de même un ajout dans les films Prime Video de décembre 2023. Un long-métrage réalisé par une pointure du cinéma d'action venu d'Hong-Kong : John Woo. Le metteur en scène d'À toute épreuve (Hard Boiled), The Killer ou Volte-face fait son grand retour avec Silent Night. Godlock (Joel Kinnaman) va perdre son jeune fils la veille de Noël lors d'une fusillade entre gangs, et se réveillera à l'hôpital, sans sa voix, après avoir été également touché par les coups de feu. Son souhait ? Se venger à tout prix en tuant les responsables de la mort de son enfant le 24 décembre.

Un top ou un flop de John Woo ? C'est mitigé avec une moyenne de 5,4/10 sur IMDb et seulement 58% sur Rotten Tomatoes pour la presse. Mais ce n'est guère mieux pour la note spectateurs qui ne dépasse pas 51%. « Les amateurs d'action apprécieront la maitrise de Woo qui s'exprime à travers une série de courses-poursuites, de fusillades et de fusillades pendant des courses-poursuites. Malgré un budget clairement faible, les séquences sont magnifiquement orchestrées et filmées, et l'on retrouve la marque de fabrique du réalisateur avec des ralentis occassionels » (via The Hollywood Reporter).

En revanche, IGN est bien plus pessimiste. « Expérimentation ennuyeuse de vengeance qui se révèle vite bancale, Silent Night ne propose rien du charme ou du panache visuel qui afait de John Woo un des grand stylistes de l'action d'Hollywood et de Hong Kong » (via CinéSérie). Silent Night sera disponible le 29 décembre en exclusivité Prime Video.

Les films Prime Video de la semaine 52

Silent Night (29 décembre)

Les séries Primes Video de la semaine avec du lourd (S52)

La liste des séries Prime Video de la semaine 52 est aussi très mince en termes de quantité. Là encore, il n'y en a qu'une seule, mais elle mérite toute votre attention. L'intégralité du show HBO Insecure arrive également le 29 décembre prochain sur la plateforme d'Amazon.

On suit Issa, une jeune femme afro-américaine qui approche de la trentaine, qui se pose des questions sur sa vie et s'apprête à tout remettre en cause, y compris sa relation avec son petit-ami qui ne semble plus la comprendre. HBO a une fois de plus tapé dans le mille si l'on s'en réfère aux critiques toutes plus positive les unes que les autres. Et alors que certaines séries peuvent parfois décevoir au fil des saisons, c'est l'inverse ici. Les avis ont été majoritairement élogieux jusqu'à la toute fin, en dépit d'une petite baisse de régime. À découvrir sur Prime Video ce vendredi donc.

Les séries Prime Video de la semaine 52

Insecure - saison 1 à 5 (29 décembre)

Les documentaires et émissions de la semaine (S52)

Il y a t-il des documentaires ou émissions dans les sorties Prime Video de la semaine ? Eh bien non ! Malheureusement on va être encore contraint de faire du neuf avec du vieux, en rappelant l'ajout du spectacle « On m'appelle Marseille » de Redouane Bougheraba. Cet humouriste et comédien, qui s'est fait connaître par le biais de la saison 9 du Jamel Comedy Club, ne se prend toujours pas au sérieux et improvise sur scène en prenant à partie le public, et en évoquant à sa façon des sujets d'actualité. C'est disponible sur le service de SVOD depuis le 20 décembre.

Les documentaires Prime Video de la semaine 52

Redouane Bougheraba : On m'appelle Marseille (20 décembre)