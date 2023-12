Et voilà ! Après les sorties Netflix et Prime Video du mois prochain, Disney+ annonce les nouveaux films, séries et documentaires de janvier 2024. Un show TV très prometteur débarque enfin.

Comme chaque fois à la fin du mois, les abonnés des nombreux services de SVOD attendent de connaître les prochaines nouveautés. Disney+ est la dernière plateforme qui dévoile aujourd'hui ses ajouts de janvier 2024 avant Noël. En décembre 2023, la sélection a été plutôt solide avec, pour les fans de Marvel, six films Spider-Man et Thor Love and Thunder. Mais il y a également eu le retour de Doctor Who pour ses 60 ans avec des épisodes spéciaux, la saison 2 de Soundtrack, la série Percy Jackson ainsi que des documentaires sur Harrison Ford, BTS ou les Beatles. Et pour l'année prochaine ? Voici toutes les sorties Disney+ de janvier 2024.

Les nouvelles sorties Disney+ de janvier 2024

Avant de passer en revue les nouvelles sorties Disney+ de janvier 2024, sachez que la saison de What If... ? débute aujourd'hui vendredi 22 décembre sur la plateforme. L'épisode 1 « Et si... Nebula avait rejoint les cohortes de Nova ? » est disponible, et les prochains seront diffusés à un rythme quotidien. Voilà pour la petite piqûre de rappel et place à la nouveauté. Pour entamer la nouvelle année, la firme aux grandes oreilles s'intéresse au monde de la mode avec Cristóbal Balenciaga. Une série qui retrace la vie du couturier et son héritage avec la création de la marque de luxe mondialement connue.

Plusieurs documentaires, avec parfois des sujets beaucoup plus durs, débarquent aussi sur Disney+ comme Betrayal : Le mari parfait, Hantée par ses démons : l'affaire Christina Boyer ou Le voleur de bijoux. Un des temps forts séries du mois, ce sera Le Renard : Prince des voleurs. Une exclusivité du service avec Thomas Brodie-Sangster (Le Labyrinthe, Le Jeu de la dame...) qui est une suite au Oliver Twist de Charles Dickens. « Dans la colonie de Port Victory, Jack Dawkins, alias le Renard, a troqué son activité de pickpocket pour celle de chirurgien mais l’arrivée de Fagin le fait replonger dans le crime. Cependant, la plus grande menace (pour le cœur du Renard, tout du moins) n’est autre que Lady Belle, la fille du gouverneur, qui est bien décidée à devenir la première chirurgienne de la colonie ».

Le court-métrage Dolapo is Fine racontera l'histoire d'une jeune femme noire, Dolapo, contrainte de changer non seulement d'apparence mais aussi de nom pour investir le monde du travail. Un changement qui va l'amener à revoir sa perception sur la question de l'identité et à réfléchir sur ses origines. Ce sera l'unique ajout dans les films Disney+ de janvier 2024. Une réalisation d'Ethosheia Hylton qui a été récompensé avec le prix du « Meilleur court-métrage HBO » lors du American Black Film Festival 2020.

Les films de janvier 2024

Dolapo is Fine - court-métrage (12 janvier)

Les séries de janvier 2024

FBI Promotion 2009 (3 janvier)

Ishura (3 janvier)

Sinduality Noir - partie 2 (8 janvier)

Marvel Studios Echo (10 janvier)

American Horror Stories - saison 3 partie 1 (10 janvier)

Le Renard : Prince des voleurs (17 janvier)

A Shop For Killers (17 janvier)

Cristóbal Balenciaga (19 janvier)

American Dad - saison 19 partie 2 (24 janvier)

9-1-1 - saison 6 (31 janvier)

Prêt pour l'école ! - saison 1 à 3 (31 janvier)

Les documentaires, émissions et télérealité de janvier 2024

Betrayal : Le mari parfait (3 janvier)

Hantée par ses démons : l'affaire Christina Boyer (10 janvier)

Le voleur de bijoux (17 janvier)

À jamais dans nos coeurs (24 janvier)

1001 vraies pattes (24 janvier)

La chorale (31 janvier)

Crédits : Disney.

Les programmes Disney+ de janvier 2024 à ne pas manquer

Dans les nouveautés Disney+ de janvier 2024, il y a évidemment des choses à ne pas rater à l'image d'Echo. La prochaine mini-série Marvel qui devrait tabasser si les bandes-annonces tiennent réellement leur promesse. Un show télévisé met en avant Maya Lopez, une femme sourde d'origine amérindienne, très agile et experte en arts martiaux qui a un don. Elle peut singer à la perfection les mouvements d'un adversaire, rien qu'en le regardant. Un pouvoir dont elle va avoir besoin pour mater les sbires de Wilson Fisk. À noter le retour de Vincent D'Onofrio dans le rôle du criminel de New York, et de Charlie Cox en Daredevil. Et petite surprise, les cinq épisodes seront disponibles sur Disney+ le 10 janvier, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin d'attendre chaque semaine la suite.

Si vous aimez l'horreur et les histoires dérangeantes, American Horror Stories saison 3 sera ajoutée le même jour. Et notez bien que ce n'est pas American Horror Story au singulier donc. Il s'agit comme son nom le laisse supposer d'une déclinaison de la série de Ryan Murphy, mais qui se distingue par le fait qu'il y a une histoire différente à chaque épisode. « Bestie » expose la rencontre entre Shelby, une écolière harcelée, qui va trouver du réconfort auprès une étrange amie en ligne; « Daphne » présentera l'attachement d'une IA (Gwyneth Paltrow) à son utilisateur. Pour le reste, rendez-vous donc le 10 janvier pour la première partie.

Marvel Studios Echo (10 janvier)

Le dernier trailer « Rampage » pour la série Marvel Studios Echo laisse présager du bon. On a vraiment l'impression de se retrouver devant une scène de Daredevil Netflix, avec des scènes de castagne immersives et cognent bien. Mais bien entendu, il faut que le reste soit à la hauteur. Elle est en tout cas très attendue par les abonnés et les fans de Marvel.

Le Renard : Prince des Voleurs (17 janvier)

Une suite d'Oliver Twist en série, intéressant ? Les quelques critiques et spectateurs outre-Atlantique ont plutôt accroché au Renard Prince des Voleurs et font état d'un show divertissant. « The Artful Dodger (ndlr : le titre original) ne dégage pas beaucoup d'émotion ou de profondeur. Mais le talent des acteurs principaux ajoute une crédibilité immédiate. On peut y trouver un certain divertissement ludique » (via The Hollywood Reporter).

American Horror Stories - saison 3 partie 1 (10 janvier)

Diffusée cette année sur Hulu aux États-Unis pour Halloween, la saison 3 d'American Horror Stories réserve des histoires encore bien barrées, violentes voire flippantes. Une anthologie en mode Contes de la Crypte qui renouvelle donc ses récits à chaque épisode. On vous laisse vous faire un premier avis avec ce joli trailer.