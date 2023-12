Et une nouvelle semaine redémarre pour l'actualité SVOD de la semaine, sauf que cette fois-ci, c'est avec un petit jour de retard. Il a bien fallu qu'on se repose et qu'on fête Noël. Et certains ont peut-être profité de ce week-end à rallonge pour visionner Rebel Moon Partie 1, le dernier film de Zack Snyder qui se fait globalement détruire. C'était la plus grosse nouveauté, avec Maestro de Bradley Cooper, mais le géant Netflix en a encore sous le coude pour conclure 2023 en beauté. Voici toutes les nouvelles sorties de la semaine qui vous attendent.

Les films Netflix du 25 au 31 décembre 2023 (S52)

Ce vendredi, vous avez peut-être tenté l'aventure Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu et fait une ingestion de ralentis. En effet, même si c'est la marque de fabrique du Zack Snyder, il s'avère visiblement qu'il ait poussé les potards beaucoup trop loin pour son nouveau long-métrage. C'est l'une des critiques qui revient régulièrement avec des CGI qui tendent à piquer les rétines. Le film est disponible depuis le 22 décembre sur Netflix.

Mon Beau-frère est un vampire - une comédie brésilienne - a débarqué le jour du réveillon Noël. Ca raconte l'histoire d'un ancien joueur de football qui va s'apercevoir que son beau-frère est un suceur de sang bien décidé à exploiter sa nature pour dominer le monde. Le sportif à la retraite va alors faire tout son possible pour contrecarrer ses plans et sa soif de conquête.

Et pour cette semaine 52 spécifiquement, qu'est-ce que Netflix a à offrir ? Thank you, I'm Sorry. Une comédie suédoise qui se focalise sur la relation entre deux sœurs alors que l'une d'elles, célibataire, va se retrouver seule pour donner naissance à son enfant. « Sara coule des jours heureux avec sa parfaite petite famille composée de son mari Daniél, de son jeune garçon Eliot et d'un bébé à venir. Mais sa vie est bouleversée et Sara se retrouve seule alors que sa grossesse est avancée. Une aide totalement inattendue lui tombe du ciel quand sa sœur aînée Linda, une adulte immature et paumée qu'elle a perdue de vue, propose de s'installer avec elle pour lui donner un coup de main ».

Les films de la semaine 52

Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu (22 décembre)

Mon beau-frère est un vampire (24 décembre)

Thank You, I’m Sorry (26 décembre)

Les séries Netflix de la semaine 52 avec Pokemon et La Casa de papel

Pour les nouveautés séries Netflix du 25 au 31 décembre 2023, il y a du très lourd. Dès ce jeudi, les abonnés pourront regarder un show télévisé Pokemon en stop-motion : La Réceptionniste Pokémon. Une production Dwarf Animation Studio (Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir, Trash Truck...) qui narre les péripéties d'une réceptionniste au sein d'un hôtel accueillant les petites créatures chères à Nintendo, dont Psykokwak.

Le lendemain, une autre sortie hyper attendue viendra s'ajouter au catalogue, Berlin. Le spin-off de La Casa de papel avec l'un des personnages phares de la série espagnole qui fait office de préquel. Et sans surprise, il sera encore question d'un braquage ultra ambitieux afin de voler 44 millions de joyaux dans la ville de Paris. Comme pour le show TV principal, Berlin sera soutenu par une équipe aussi cupide que lui. À voir le 29 décembre sur Netflix.

Les tous petits seront quant à eux récompensés par l'arrivée des saisons 3 et 4 de PAW Patrol : La Pat'patrouille. Pour ces épisodes inédits, Ryder continuera de venir en aide aux habitants de la Grande Vallée grâce aux talents de la Justice League des toutous.

Les séries de la semaine 52

La réceptionniste Pokémon (28 décembre)

Berlin (29 décembre)

PAW Patrol : La Pat'patrouille - saisons 3 et 4 (31 décembre)

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S52)

Ricky Gervais, créateur de The Office, humouriste et acteur anglais, présente son stand-up Armageddon sur Netflix depuis quelques jours. Dans ce spectacle, le comédien évoque plusieurs sujets telle que la fin du monde évidemment, mais aussi l'IA, les funérailles, les mariages en famille ou encore le politiquement correct. C'était la nouveauté de ce lundi 25 décembre 2023.

Le documentaire Hell Camp : Le cauchemar des colos de redressement sera de son côté bien moins marrant et pour cause. Il relate la vie de jeunes adolescents américains dans les années 80, devenus incontrôlables, qui ont été envoyés dans un camp situé dans le désert de l'Utah. « Si les conditions étaient brutales, le personnel l'était encore plus ».

Les docs et émissions de la semaine 52

Ricky Gervais: Armageddon (25 décembre)

Hell Camp : Le cauchemar des colos de redressement (27 décembre)