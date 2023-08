David Harbour, que l'on retrouve à l'affiche du film Gran Turismo, s'est confié sur le grand final de Stranger Things 5. Les adieux à ces personnages, après 8 ans passés avec, risquent d'être très difficiles. Les créateurs du show Netflix ont visiblement de la suite dans l'idée.

Les adieux très émouvants de Stranger Things Saison 5

Néanmoins, on a aujourd'hui des nouvelles de l'une des séries les plus attendues de Netflix, Stranger Things saison 5. Une cinquième et ultime saison qui viendra conclure les péripéties vécues par la bande d'Hawkins. Selon David Harbour, Jim Hopper dans le show, les créateurs se sont surpassés et le final sera « très, très émouvant ».

« Avant la grève, on nous a envoyés des scénarios. Ils sont incroyables, comme d'habitude. Les frères Duffer, qui sont en grève, continuent de surpasser. C'est une sacrée entreprise. Certains des éléments de décors et des scénarios que nous avons pu voir dépassent tout ce que nous avons fait par le passé. J'ai hâte de conclure de manière audacieuse et incroyable. Je sais comment ça se termine et c'est très, très émouvant » a t-il confié à Happy Sad Confused.

Une date de sortie ? Eh bien non ! Les négociations sont au point mort et il est donc impossible pour les acteurs et les frères Duffer d'envisager quoi que ce soit. À l'origine, la saison 5 de Stranger Things aurait dû être disponible courant 2024 sur Netflix, mais ce n'est pas impossible qu'il faille attendre 2025.

Crédits : Netflix.

La fin d'une époque sur Netflix

Si David Harbour a hâte de retourner sur les plateaux de tournage, il est également pressé que la série Netflix se termine. Evidemment, pas parce qu'il en a marre, mais parce que toutes les bonnes choses ont une fin.

C’est drôle car quand j’ai commencé la série, je voulais qu’elle dure indéfiniment, qu’elle ne s’arrête jamais. C'est pour ça que j'aime Stranger Things. Je penserais que c'est une grande série même si je n’en faisais pas partie. Cela fait maintenant presque neuf ans que nous avons filmé la première saison, et je pense qu'il est temps qu'elle se termine. Il y a de la tristesse. Nous avons tous grandi. Il est temps pour nous de quitter le nid et d'essayer d'autres projets. Et de laisser les frères Duffer s'atteler à d'autres choses. Ces gars sont tellement talentueux, j'ai hâte de voir ce qu'ils prévoient pour la suite [de leur carrière]. Donc c'est difficile, mais c'est définitivement le moment. Première.

La saison 5 de Stranger Things sera donc la dernière à être diffusée sur Netflix. Les frères Duffer mettront en boîte un nombre d'épisodes similaire à la précédente fournée, mais ils seront moins longs. Les showrunners ne veulent pas trop tirer sur la corde et faire plus concis. « Nous ne voulons pas que ça dure 13 heures, mais plutôt autour des 10 heures ou quelque chose comme ça. Dans cette saison (ndlr : Stranger Things 4), nos personnages ont mis deux heures à réaliser qu'un monstre tuait des gens à Hawkins. Ils savent maintenant quelle est la menace, donc cela va aider à accélérer les choses » avaient-ils fait savoir.

Après cela, Netflix devra faire ses adieux à sa poule aux œufs d'or ou presque. Un spin-off Stranger Things Tokyo est dans les cartons et d'autres devraient suivre. Les réalisateurs ont pour ambition de mettre en oeuvre leur STCU, le Stranger Things Cinematic Universe, comme le MCU de Marvel. Ils ont aussi signé pour The Boroughs, une nouvelle série SF. On y verra des retraités (sérieusement) qui doivent s'unir pour contrer une menace. C'est comme ST, mais avec des personnages âgées.