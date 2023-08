Les deux premiers épisodes de Star Wars Ahsoka sont en ligne sur Disney+. L'attente valait-elle le coup ? Avons-nous droit au contenu de qualité que les fans attendaient ? Nous avons fait le tour des avis pour nous en faire une idée. Pour beaucoup, c'est une entrée en matière très prometteuse. Pour mémoire, la série suivra les aventures d'Ahsoka Tano, ancienne padawan d'Anakin Skywalker devenue elle-même une Jedi, dans sa quête pour retrouver le Grand Amiral Thrawn. Voyons cela de plus près.

Un beau démarrage pour Star Wars Ahsoka ?

On commence notre revue de presse avec l'avis de nos confrères de chez CineSerie. Visiblement, l'œuvre commence sur les chapeaux de roues avec une entrée directe dans l'action et la série présente d'emblée les deux antagonistes. Parmi les points forts, on note une interprétation solide d'Ahsoka par son interprète Rosario Dawson, mais cela reste assez inégal dans le travail annexe, notamment dans les costumes, le maquillage et les effets spéciaux. Malgré tout, l'action est suffisamment divertissante pour faire oublier les faiblesses des précédentes créations Star Wars. Le journaliste note notamment :

Avec cette première mise en bouche, Ahsoka devrait pouvoir remonter le niveau des séries Star Wars, notamment après le show décevant consacré à Obi-Wan Kenobi. Malgré son manque de "peps", la série offre déjà des séquences marquantes.

On continue avec les avis du média spécialisé Première : pour eux, Ahsoka est un peu une version live de la suite de Rebels et c'est un peu le problème. Si vous n'avez pas vu les 4 saisons de la série d'animation, il est assez difficile de s'immerger et on peut vite être perdu avec certains personnages. Comme chez CineSerie, le journaliste souligne l'intensité de l'action et le beau rythme de cette nouvelle série Star Wars.

D'autant qu'Ahsoka est visuellement impressionnante. La narration est rythmée et ne se perd pas en conjectures philosophico-spatiales.

Bref, de manière générale, c'est tout de même assez positif comme entrée en matière. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans adorent et n'hésitent pas à l'exprimer de manière amusante :

Une belle œuvre de la franchise ?

Sans surprise, du côté d'Ecran Large, les avis sont plus mitigés. Si le journaliste parle aussi d'une œuvre qui impressionne sur certains aspects, il dit également que "Ahsoka est une petite déception au démarrage" notamment à cause du manque d'évolution de la protagoniste principale, donnant l'impression que le personnage stagne sans raison. De l'autre côté de l'Atlantique, comme souvent, c'est plus positif.

Ainsi, le très sérieux média Variety décrit Ahsoka comme possédant une émotion profonde et décrit même l'œuvre comme "une expérience transcendante pour les fans de longue date". Même son de cloche chez The Verge, pour qui la série permet enfin de faire revenir un peu de mystère dans la saga Star Wars. En comparaison d'Obi-Wan Kenobi, qui était un peu trop... direct ?

Même The Hollywood Reporter a apprécié les deux premiers épisodes du fait qu'il soit axé sur le récit d'une grande histoire.

Je n'ai jamais regardé les séries animées, donc je ne connais pas les détails des histoires passées de ces personnages, mais leurs dynamiques sont claires

On terminera par l'avis de GameSpot qui est particulièrement négatif, sûrement le pire que l'on puisse trouver sur le sujet. Car son critique déconseille tout simplement de voir Star Wars Ahsoka si vous n'avez pas vu Rebels... Au moins, c'est clair. Même si c'est l'exact inverse de ce qu'explique le critique du THR plus haut.